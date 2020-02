Vil gi Vaag en ny periode

Vaag ble valgt inn i Nortura-styret i 2016, og har vært styreleder siden 2017. Valgkomiteen har full tillit til at Vaag er rette kvinne til å lede styret i Norges største kjøttkonsern. Dét, selv om konsernet over tid har slitt tungt økonomisk, og eierne forventer mer på en rekke fronter.

– Valgkomiteen er klar på at selskapet fortsatt ikke leverer på det nivået som eierne forventer og trenger. Vi opplever likevel at styret med Vaag i spissen jobber systematisk og godt, og har en klar plan for å forbedre konkurransekraften til selskapet.

– Vi mener derfor det er riktig at sittende styreleder fortsetter å lede det viktige omstilingsarbeidet som styret har satt i gang og som Nortura nå står midt oppi, sier valgkomité-leder Ole Næss i en pressemelding fra Nortura fredag.

Også nestleder i styret, Steffen Skolseg fra Snertingdal, foreslås for en ny periode i samme posisjon.

Ole Reino Tala og Hans Amund Braastad foreslås som nye styremedlemmer, etter at styremedlemmene Inger Lise Aarrestad Rettedal og Johan Narum har gitt valgkomiteen beskjed om at de ikke ønsker å stille for en ny periode. Tala er økologisk eggprodusent fra Sem i Vestfold, mens Braastad er sau- og storfeprodusent fra Fåvang i Oppland.

Bente Solenes fra Gjemnes i Møre og Romsdal er foreslått som ny leder i valgkomiteen. I kontrollkomiteen, er Ole Martin Fjeldberg innstilt for en ny periode som leder.