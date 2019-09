Vil felle Elvestuens "kose-ulv"

Rovviltnemnda ønsket i et møte 20. august å vedta felling av tre flokker innenfor ulvesona: Letjenna-flokken i Hedmark, Rømskog-flokken i Østfold og Mangen-flokken i Østfold. Fredag falt vedtaket, som var i tråd med denne innstillingen.

Formelt er det to og en halv flokk som skal tas ut i vinter: To helnorske og én grenseflokk.

– Det blir i praksis tre flokker hvis vi finner grenseflokken i Norge når den skal tas ut. Men vi kan risikere at den er på svensk side, sier Reidar Åsgård i rovviltnemnda til NRK Innlandet.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) besøkte i fjor den ene flokken – i Letjenna i Hedmark. Statsråden ville nemlig selv være med Statens Naturopsyn (SNO) under ulveregistreringen i Letjenna. Da hadde statsråden bokstavelig talt favnen full av ulvevalper. En av dem døpte han "Balder".

«Se her! Dette er helt unikt. Dette er Balder. Han er ulv og vel bare tre uker gammel.» sa en rørt og begeistret Elvestuen under besøket i Letjenna. Han la også ut en video med Balder på egen Facebook-side.

Statsråden la til:

«Hvis noen trenger et bedre bevis på at vi skal ha ulv i Norge, og at vi trenger en levedyktig bestand, så er det han her. Han er et veldig godt eksempel på hva ulv også innebærer. Dette er helt fantastisk».

Nå har altså rovviltnemnda besluttet at Balder og de andre i flokken skal skytes. Det er ventet at vedtaket blir påklaget av dyrevernere, og saken kan til slutt komme på Elvestuens bord.

Fredagens vedtak var heller ikke helt enstemmig: Det ble vedtatt med syv mot to stemmer. Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), var en av to i nemnda som stemte imot forslaget om å felle de tre flokkene.

– Det er fordi ulven er en kritisk truet art, som vi har et internasjonalt ansvar å ta vare på. Svenske myndigheter har vedtatt at de ikke skal ha jakt på sin del av ulvestammen, for den er truet. Det mener jeg vi burde gjort i Norge, også. I det området ulven skal ha prioritet, inne i ulvesona, sier Eidsvoll til NRK Innlandet.