Vil at døde mink skal graves opp igjen

Den blå blokken - bestående av Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige - mener at de nedgravde minkene bør graves opp igjen. Det bør skje av natur- og miljømessige hensyn, påpeker de. SF er av samme oppfatning. Dermed tegner det seg nå et flertall mot regjeringen, skriver danske landbrugsavisen.dk fredag.

Den danske regjeringen er fra før under hardt press for måten den har håndtert saken om avvikling av all minkproduksjon. Tidligere i november måtte landbruks- og matminister Mogens Jensen gå av, da det viste seg at regjeringen ikke hadde alt på det tørre juridisk.

Masseavlivingen har imidlertid fortsatt med uforminsket styrke. I alt skal 17 millioner dyr skal avlives. Regjeringens beslutning ble tatt av frykt for at et mutert koronavirus skulle hemme effekten av en framtidig vaksine mot covid-19.

Sår tvil om juridisk grunnlag - igjen

Nå øker presset på regjeringen ytterligere. Bakteppet denne gangen, er at flere juridiske eksperter sår tvil også om den for lengst igangsatte massenedgravingen av døde mink faktisk er lovlig. Flere partier krever nå at de døde minkene graves opp igjen, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau, som siteres av landbrugsavisen.dk fredag.

Hundretusener av mink er allerede blitt gravd ned to steder på Jylland, ved Holstebro og Viborg.

– Denne saken er meget kritisk. Vi forsøkte å ta opp dette med regjeringen sist onsdag i folketingssalen, men miljøministeren ville da ikke høre snakk om ulovligheter. Man har egentlig bare fortsatt med å grave ned mink, sier Thomas Danielsen (V) i Miljø- og Fødevareudvalget til Ritzau.

– Det er helt vanvittig at man i hele denne minkskandalen fortsetter med å gjøre feil, og ikke får undersøkt tingene til bunns, uttaler Karina Adsbøl i Dansk Folkeparti.

Venstre vil heller at de døde minkene skal oppbevares i egne beholdere.

Siste: Erkjenner at feil er gjort

Miljøminister Lea Wermelin (S) erkjenner fredag denne uka at det har skjedd feil forut for nedgravingen av mink. Det skriver landbrugsavisen.dk fredag. Hun erkjenner derimot ikke at masseutgravingen har skjedd uten lovhjemmel.

Nå undersøkes uansett lovgrunnlaget nærmere. Hadde regjeringen i virkeligheten lov til å grave døde mink ned to steder på Jylland, eller hadde den ikke det? Og vil regjeringen følge et krav fra et flertall i Folketinget, som krever minkene gravd opp igjen? Disse ubehagelige spørsmålene ble Wermelin konfrontert med fredag ettermiddag.

Tre professorer innen juss og miljø har i lokale danske medier påpekt at nedgraving ikke er lovlig, med mindre man involverer de lokale kommunene. Til dette svarte Wermelin at det er lovhjemmel til å grave ned minkene uten å dra inn det være seg kommuner eller foreta en miljøvurdering. Hun viser her til en vurdering Miljøstyrelsen, som er underlagt regjeringen, har gjort av nettopp dette.

– Vurderingen fra Miljøstyrelsen sier at det er hjemmel, gjentok Wermelin flere ganger, og pekte da på miljøbeskyttelseslovens paragraf 19.