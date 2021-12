Viderefører økt støtte til skogbruk og frivillig vern

I statsbudsjettet for 2022, blir den økte støtta til skognæringa stående – selv om SV foreslo å fjerne den i partiets alternative statsbudsjett. Støre-regjeringa hadde foreslått å øke innsatsen med 20 millioner kroner til klimatiltak i skog.

Norskog er glad for at en økning i denne størrelsesordenen nå opprettholdes. "Dersom regjeringa vil satse på skogen som et klimatiltak, må de følge dette opp", fastslår organisasjonen på sine hjemmesider.

I tillegg blir det tidligere forslaget til kutt i bevilgningen til frivillig vern reversert.

– SVs forslag om å øke støtten til skogvern fikk de gjennom, noe vi også er fornøyd med. Vi er med det tilbake på nivået som Solberg-regjeringa var på. Dette var en utvikling Norskog forutså. Norskog er i utgangspunktet ikke en tilhenger av vern, og ønsker ikke å øke verneomfanget. Men vi er opptatt av at skogeiere som har inngått en avtale med staten om frivillig vern skal kompenseres, og at dette skal skje innen rimelig tid.

– Per i dag, må flere skogeiere vente opptil tre år på kompensasjon, fordi det ikke er bevilget tilstrekkelig med penger til frivillig vern. Dette er ikke bra nok, og det er derfor viktig at støtten til frivillig vern økes, til fordel for skogeiere, påpeker Norskog i pressemeldingen.

Regjeringa og SV ble også enige om å opprette et Bionova, som skal arbeide for å øke videreforedlingen i Norge, samt å utarbeide et forslag om fritak for veibruksavgift for rent avansert biodrivstoff.

– Norskog tror slike satsinger vil virke positivt for skognæringa i Norge, og gi en klimagevinst. Vi ønsker at skog og tre skal erstatte fossile råstoffer, og det er da viktig at staten legger til rette for dette, skriver Norskog.

Formueskatten økes i det nye statsbudsjettet, og blir mer progressiv. Skattesatsen økes til 1,1 prosent for dem med formuer over 20 millioner kroner, og bunnfradraget økes til 1,7 millioner kroner. Norskog ønsker å fjerne formueskatten på arbeidende kapital, men ser ikke for seg at det skjer en slik utvikling med det første.

Også Skogeierforbundet ved adm. dir. Per Skorge sier seg fornøyd med skogdelen av statsbudsjettet – i hvert fall som et første steg.

– Vi er fornøyde med landingen av budsjettet for 2022 på vegne av skogen, selv om det er lang vei igjen for å nå Hurdalsplattformens høye ambisjonsnivå for skogbruket, uttaler Skorge.

Budsjettavtalen betyr at regjeringa vil øke investeringene i skogen ved å bruke mer budsjettmidler til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak.

– Det er viktig for å sikre framtidig verdiskaping og skogens evne til å binde CO2, påpeker Skorge.