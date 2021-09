Vi kaster mindre mat

Matsvinn er et stort globalt problem. En tredjeel av maten som produseres i verden går tapt, samtidig som 800 millioner mennesker sulter. I Norge kastes 390 000 tonn med mat til en verdi av 22 milliarder kroner. Dette matsvinnet tilsvarer 1,3 millioner CO2-ekvivalenter per år.

Bollestad: – Viktig markering

Onsdag 29. september markeres viktigheten av å få gjort noe med dette kjempeproblemet. Dagen markeres verden over – også i Norge.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er klar på at vi alle må bidra for å få ned matsvinnet, og at det er behov for en markeringsdag der denne tematikken tas opp.

– Det er viktig at verden har fått en internasjonal dag mot matsvinn. Å kaste mindre mat krever at vi øker både bevisstheten og kunnskap om utfordringen, men også om løsninger. For mange handler det om å endre på små vaner i hverdagen. Små endringer hos hver enkelt av oss, gir i sum store utslag for samfunnet, sier Bollestad i en pressemelding onsdag.

Hun viser til at marsvinnet, globalt sett, bidrar til nesten ti prosent av de totale menneskeskapte klimagassutslippene.

Husk riktig temperatur

Den internasjonale dagen mot matsvinn kan bidra til økt bevissthet om dette problemet, mener hun. I hverdagen, for den enkelte, handler det om slikt som å holde orden i kjøleskapet, bruke den eldste maten først og passe på at mat ikke blir "glemt" i kjøleskapet, påpeker statsråden.

Hun minner også om at temperaturen i kjøleskapet skal være 4 grader. Undersøkelser viser at rundt halvparten av norske forbrukerne ikke vet hva temperaturen skal være og hvilken temperatur de selv har. Riktig temperatur forlenger holdbarheten på matvarene, og bidrar til å unngå matsvinn.

Bransjeavtale har gitt resultater

Om vi beveger oss utenom privatsfæren, har Norge inngått en bransjeavtale. I alt 12 organisasjoner fra hele matbransjen, fra bonden til serveringsbransjen, har forpliktet seg til å få ned matsvinnet. 105 mat- og drikkeaktører har forpliktet seg til arbeidet.

Det har også gitt resultater, for de siste åra har matbransjen redusert matsvinnet med 12 prosent (2015-2018). Stadig flere produkter merkes også med "ofte god etter".

Sistnevnte kan bidra til at forbrukerne blir bevisst på at disse produktene ofte er gode etter "best før"-datoen. ”Siste forbruksdag” handler om å sikre mattryggheten, mens ”best før” relaterer seg til kvaliteten på maten, påpeker Landbruks- og matdepartementet.