– Vi er avhengig av å få bruke arealene våre

AgriAnalyse har på oppdrag fra Norges Bondelag beregnet effekten Klimakur 2030 kan få for husdyrproduksjonen i Norge, basert på de foreslåtte tiltakene.

– Mangelfulle konsekvensutredninger

Fylkesmyndighetene i nord er gjennomgående kritiske i deres høringsinnspill til Klimakur 2030.

– Troms og Finnmark fylkeskommune kan ikke stille oss bak forslaget om redusert kjøttforbruk. Vi er avhengig av å kunne bruke arealene her i nord til kjøttproduksjon. Det er dette landbruket vi har. Det vil vi ikke gi slipp på, men heller styrke, skriver fylkeskommunen.

Les også: Forventer skroting av klimakur

Den mener også at Klimakur 2030 «preges av mangelfulle konsekvensutredninger knyttet til drastisk omlegging av norsk landbruk», og at det vil være særlig viktig å se dette i lys av behovet for trygg og sikker norsk matproduksjon og matberedskap.

Annonse

– Finnmarksbøndene bekymret

Finnmark Bondelag har ikke fremmet noe egen høringsinnspill, men deres meninger er ifølge fylkesleder Lise Kaldahl Skreddernes godt ivaretatt i fylkeskommunens innspill.

Les også: Hard kritikk av Klimakur 2030

Bondelaget og fylkespolitikerne har jobbet sammen, og i tillegg vil fylkeslaget jobbe opp mot egen stortingsbenk for å hindre et politisk utfall som rammer det nordnorske jordbruket knallhardt.

– Vi forventer at Stortinget ser at Klimakur 2030 går på tvers av hva Stortinget har sagt at vi skal ha. I den situasjonen vi er i nå, ser vi mer enn noen gang at vi trenger vår egen matproduksjon, høyere selvforsyning, beredskap og landbruk i hele landet. I våre deler av landet, er det ikke noe alternativ til den produksjonen vi driver med. Finnmarksbøndene er helt klart bekymret over denne rapporten. De er oppgitt over at det er blitt en sannhet at drøvtyggerne er det store klimaproblemet, sier Skreddernes til Bondebladet.

Målsettingen om jordbruk i hele landet og spredt bruksstruktur ligger fast. Samtidig vedgår Nibio i et notat:

«Det virker vanskelig å kunne forene den jordbrukspolitiske målsettingen om å opprettholde «landbruk over hele landet» med vridning av kostholdet fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk.»