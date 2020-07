Selv mener storfebonden at bjørn har skremt dyra til døde, men Statens Naturoppsyn (SNO) sier de ikke har observert bjørn i området. Det er en konklusjon bonden ikke får påklaget.

Politiet har nå avsluttet sin etterforskning av forholdet. Bonden, som regner med store økonomiske tap, sitter igjen uten noen klare svar.

– Jeg har ingen å klage til. Hvis jeg kjørte for fort kunne jeg ha anket saken, men hvis dyrene blir drept av noe, da kan jeg ikke gjøre noe. Vi bønder har ikke noe rettsvern, sier Karl Gunnar Strøm til NRK Nordland mandag.

De døde kyrne skulle ha produsert i snitt 50.000 liter melk til neste år. Disse skulle også ha fått kalver neste år, som skulle blitt en del av produksjonen, skriver NRK.

Ifølge bonden, vil han miste omlag ti prosent av produksjonen i fem år fremover, før han kan klare å hente seg inn.

Avdelingsdirektør Morten Kjørstad i SNO forteller at de ikke har gjort noen registreringer av bjørn i det aktelle området nå, men at man aldri kan være hundre prosent sikker på at man klarer å registrere all aktivitet.

– Vi har ikke funnet sportegn, gjort synsobervasjoner eller funnet DNA-materiale fra bjørn i dette området i år, sier Kjørstad.

Politiet har på sin side en teori om at det mest sannsynlig er rovdyr som har tatt kyrne. Derfor har de også avsluttet etterforskningen, opplyser politiet.