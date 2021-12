Vestland satser på regionalparker og UNESCO-områder

Vestland fylkeskommune gir nå støtte til et nytt og unikt mangfold av regionalparker og UNESCO-områder. Fylket blir dermed et nasjonalt foregangsfylke, skriver Norske Parker i en pressemelding.

UNESCO er FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

– Parkene er sterkt motiverte for å skape merverdi i vid forstand for partnere, lokalsamfunn og regioner. Vi er også godt fornøyd med at fylkespolitikerne satser på regionalparker som en god samarbeidsmodell for å realisere felles bærekraftsmål i årene fremover, sier Trude Søilen, daglig leder i Fjordkysten regional- og geopark.

Samarbeidspartiene Ap, Sp, MDG, SV, Krf og V støtter nå drift og utvikling av fire parker og UNESCO-områder i Vestland, Fjordkysten regional- og geopark, Geopark Sunnhordland, Nordhordland UNESCO Biosfæreområde og Nærøyfjorden Verdsarvpark, med til sammen 1 million kroner.

25 kommuner og flere lokale partnere i Vestland fylke har tatt i bruk regionalpark og biosfæreområde som en helhetlig samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling.

– Vi er glade for en økt regional forankring for denne typen parker. Det bekrefter og styrker det gode parkarbeidet som gjøres lokalt av ildsjeler i parkene. Det betyr også mye for den nasjonale forankringen at Vestland fylke blir et foregangsfylke for dette arbeidet, sier Kristian Bjørnstad, daglig leder i Norske Parker, den nasjonale organisasjonen for regionalparker.