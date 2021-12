Verner 26 nye skogområder

Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtida, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding fredag. På departementets hjemmesider kan du se oversikten over alle de 26 områdene som nå skal vernes.

– Må ta godt vare på skogen

– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. Den er et viktig karbonlager, og en avgjørende klimapartner for å nå våre klimamål. Skogen er hjemmet til mye sårbar natur, som vi er helt avhengige av, og som vi må ta godt vare på. Regjeringa er opptatt av at skogvernet skal være treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i pressemeldingen.

Dagens vernevedtak omfatter om lag 30 kvadratkilometer (km2) nytt verneareal – med rundt 25 km2 produktiv skog – som vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven.

739 skogområder frivillig vernet

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 739 skogområder blitt vernet på denne måten, opplyser departementet.

– Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Mange av de områdene vi verner i dag, har vært klare for vern lenge. Det er bra at vi nå kommer i mål med dette vernevedtaket. Neste år planlegges vern av ytterligere en rekke viktige skogområder. Samtidig skal vi i gang med et arbeid som ser på hvordan ordningen skal bli enda mer treffsikker, sier Barth Eide.

– Bør ikke verne hva som helst

Knut Audun Askland er en av skogeierne som har tilbudt deler av skogen sin til frivillig vern. Skogen grenser til Åmtona naturreservat i Åmli i Agder. Fredag ble dette reservatet vedtatt utvidet av regjeringa.

– Det er fornuftig at naturen får gå sin gang uten påvirkning fra skogbruk i noen områder. Men de som prioriteres for vern bør ha kvaliteter fra før av. Vi bør ikke verne hva som helst, sier Askland til skogeier.no fredag.

Vil dekke inn verne-mangler

Seniorrådgiver Ellen Synnøve Paust hos Statsforvalteren i Agder forklarer overfor nettstedet hvorfor de har ønsket å prioritere akurat dette området for vern. Det handler om å dekke inn mangler i skogvernet i Agder knyttet til vern av gammel eikeskog.

– Større deler av utvidelsesområdet er høyproduktivt, og omfatter en stor andel biologisk gammel og variert skog med et urørt preg, opplyser Paust til skogeier.no - nettstedet til Norges Skogeierforbund.