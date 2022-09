Verdens høyeste svinefjøs snart ferdigbygd

Det kinesiske selskapet Hubei Zhongxinkaiwei Modern Farming Co. Ltd. er godt i gang med å ferdiggjøre det som angivelig er Kinas største anlegg – og med de høyeste grisefjøsene – til svineproduksjon.

Anlegget består av to gigantiske 26-etasjers «svinefjøs», som hver er på 400 000 kvadratmeter.

Det ene bygget er alt oppført, og ble angivelig tatt i bruk så seint som i august, mens det andre bygget fortsatt er under oppførelse, melder danske landbrugsavisen.dk tidligere denne uka. Avisa viser her til andre medier som har dekket saken, herunder sixthtone.com og cnews.fr.

1,2 millioner svin

I det ferdige anlegget vil det årlig kunne produseres 1,2 millioner svin, tilsvarende 108 000 tonn svinekjøtt. Dette ifølge den kinesiske virksomheten.

Anlegget ligger i Hubei-provinsen i det sentrale Kina, tett på byen Ezhou. På avstand ligner det oppførte bygget et stort leilighetskompleks.

I bygget som er ferdig, er det installert moderne teknologi til for eksempel automatisk fôring, luftrensning og desinfeksjon. Denne teknologien skal både gjøre produksjonen mer miljøvennlig, og minimere risiko for sykdomssmitte blant dyrene.

«Kan gi velferdsmessige utfordringer»

Svinefjøs over mange etasjer er ikke uvanlige i Kina. De to fjøsene i Ezhou skal imidlertid være de største som er under oppførelse hittil.

Generelt er det, ifølge en artikkel fra det belgiske mediet 7sur7, i Kina langt bedre hygiene i store og moderne produksjonssystemer sammenlignet med små og mellomstore gårder rundt om i landet.

Samtidig påpeker forskere i dyreatferd, overfor det franske mediet cnews.fr, at det kan gi velferdsmessige utfordringer å ha så mange griser under samme tak, og med begrenset naturlig lysinnfall.

Kineserne er verdens største forbrukere av svinekjøtt. Totalforbruket er på 51,77 millioner tonn årlig, og forbrukes ventes å stige til 60,77 millioner tonn i løpet av de neste ti åra. De store svinebyggene inngår i en strategi for å stabilisere markedet og øke effektiviteten i produksjonen.