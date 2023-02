Venter tung omstilling for små

I midten av februar meldte Statsforvalteren i Rogaland at det i fjor var stor vilje til å investere i landbruket i dette fylket.

Riktignok startet 2022 med en sjeldent lav etterspørsel etter investeringsmidler (IBU) i jordbruket, også i Rogaland, men dette snudde i høy grad fra våren. Problemet var bare at Innovasjon Norge alt i august gikk tom for midler. Flere fikk dermed avslag, eller fikk trukket sine søknader.

Venter bunnskrapt kasse

Statsforvalteren i Rogaland venter nå at fylkets tildelte midler fra den nasjonale IBU-potten skal gå tom tidlig i år, selv etter betydelig styrking av den nasjonale IBU-rammen:

«Resultatet for 2022 blei faktisk at mange prosjekt i tråd med Rogaland sine prioriteringar fekk avslag på grunn av mangel på midlar. Det kan slik sett sjå ut til at vi blir tomme for midlar tidleg i 2023, sjølv med klar auke i IBU-potten», heter det i en sak på deres egne nettsider 17. februar.

Bunnskrapt IBU-kasse har vært en gjenganger de siste åra. Regjeringa så etter hvert at noe måtte gjøres, ikke minst i lys av løsdriftskravet. Per 2021 var omstillingen ifølge Nibio ventet å koste et sted mellom 18 og 23 milliarder.

I statsbudsjettet for 2022 satte regjeringa av 200 millioner ekstra til å realisere løsdriftskravet for små og mellomstore, og i jordbruksavtalen fra i fjor ble rammen for IBU-ordningen økt med 350 millioner til drøyt 1,2 milliarder.

I dag står om lag 1,15 milliarder til disposisjon på landsbasis for 2023. Da er overføring av 90 ubrukte millioner i 2022 medregnet.

Les også: Hvert tredje nye landbruksbygg er i tre

Lang dags ferd mot løsdrift

Den store bøygen, blir å få dagens små og mellomstore melkebruk over til løsdrift. Fylkesvise tall per 2023 fra Innovasjon Norge, illustrerer i høy grad dette (tallene gjelder aktive melkebruk med leveranse til Tine):

* Stor fylkesmessig variasjon i andelen bruk som per i dag har løsdriftsfjøs. Den laveste andelen, finner vi i Agder: 39,2 prosent. Fem av fylkene (Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, samt Troms og Finnmark vaker alle rundt 50 prosent. Høyest andel bruk med løsdriftsfjøs, finner vi i Vestfold og Telemark: 63,4 prosent.

* Ser man på hvor stor andel av melkebrukene med båsfjøs som har en besetning på under 30 melkekyr, er variasjonen langt mindre. Vestfold og Telemark har høyest andel også her: 93 prosent. Lavest er andelen i Rogaland. Men selv der har tre av fire aktive melkebruk med båsfjøs en slik bruksstørrelse.

Les også: Fortsatt uvisshet om opptrappingsplaner

Ønsker større IBU-andel

Annonse

De første par månedene av 2023 har det vært stille på IBU-søknadsfronten i Rogaland.

– En god del søkere gikk avslag i 2022, selv om dette var veldig gode melkeprosjekt. Det var ikke penger igjen. Vi håpet at disse bøndene ville søke på nytt, men det har de ikke gjort, sier assisterende landbruksdirektør Arnfinn Rosness hos Statsforvalteren i Rogaland til Bondebladet.

Han viser til at Rogaland «kun» tildeles åtte prosent av investeringsmidlene som gis på landsbasis. Samtidig har Rogaland 20 prosent av Norges grovfôrbaserte husdyrproduksjon og 30 prosent av den kraftfôrbaserte husdyrproduksjonen.

Vi er ikke opptatt av at så mye mer skal gis i IBU-støtte, men at flere må få denne støtten Arnfinn Rosness

– Vi forvalter et regelverk, men vi har via våre kanaler påpekt at Rogaland får en for liten andel av IBU-pengene. Også her driver fortsatt mange bønder med båsfjøs. I tillegg har de første som bygde båsfjøs nå et investeringsbehov.

Han bekrefter at også søknader om midler til oppføring av løsdriftsfjøs har fått avslag.

– Vi er ikke opptatt av at så mye mer skal gis i IBU-støtte, men at flere må få denne støtten. Det må være nok midler til dem som ønsker å investere. Samtidig er det bondens økonomi som ligger i bunn, sier Rosness.

Les også: Får ned kostnadene på fjøsprosjekt med millioner

Spent på årets tall

– Det er riktig at en god del saker ikke ble behandlet i fjor. Det vil si: En del saker ble trukket, fordi det ikke var disponibelt penger. I praksis ble det innført søknadsstopp i noen fylker rundt mai. Da var IBU-pengene i realiteten disponert, sier spesialrådgiver landbruk i Innovasjon Norge, Kjell Bruvoll.

Men etter rammeøkningen i 2021 og 2022, mener han det er «veldig mye mer penger i systemet enn tidligere».

– Èn grunn til at det ble mindre pågang av søkere på slutten av fjoråret, kan være at ordningen ble styrket fra 2023. Det ble mulig å få en større andel tilskudd, og et større kronebeløp, påpeker han.

Prosentsatsen ble økt fra 35 til 40 prosent, og maks kronetak ble økt fra 2 til 3,5 millioner. I Troms og Finnmark er det ikke kronetak.

– Flere av våre kontor meldte om mindre søknadspågang i januar, noe som kan ha sammenheng med at det er så mye mer penger i systemet enn før. Men vi er spent på den videre søkerutviklingen. Brukene som har hatt de beste forutsetningene for å legge om til løsdrift, har alt gjort det. Vi står igjen med de minste brukene, som har færre ressurser, sier Bruvoll.

Tall fra Innovasjon Norge viser at det i fjor var registrert i alt 260 søknader om ulike investeringer i melkeproduksjon – herunder tilpasninger for å møte løsdriftskravet, nybygg, påbygg og ombygging. Kun 22 av søknadene ble avslått.

Les også: Vestland gir ti millionar til lausdriftsfjøs