Vedtok ekstraordinært melkeavgift-kutt

Større kutt: Med et kutt i denne størrelsesordenen, ligger alt nå til rette for at avgiften går ned fra dagens åtte øre til tre øre per liter. Dét vil være det laveste nivået på rundt 20 år. (Arkivfoto: Bondebladet)

Vedtaket ble truffet under fredagens ekstraordinære møte i Omsetningsrådet, og kuttet på 5 øre er i tråd med anbefalinger fra Tine. Landbruks- og matdepartementet har siste ord, men normalt er dette kun en formalitet.

Nationen.no skiver fredag at alt dermed ligger til rette for at avgiften går ned fra dagens åtte øre til tre øre per liter. Dét vil være det laveste nivået på rundt 20 år. Med dette nye kuttet, vil mange bønder ifølge Nationen få 10.000 kroner eller mer i avgiftslette. For næringa samlet, betyr avgiftsreduksjonen rundt 75 millioner kroner i reduserte kostnader i året.

– Forslaget ble veldig positivt mottatt. Det hadde en god begrunnelse, og er veldig positivt for produsentene, seier rådsleder Bjørg Tørresdal til nationen.no.

Utsatte PGE-sak

Siste sak på agendaen under Omsetningsrådets ekstraordinære møte fredag, het "Kjøtt og egg - Vurdering av mulighet for ekstraordinær endring av PGE". PGE står for planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Denne saken ble utsatt, opplyser styreleder Trine Hasvang Vaag i en sms til Bondebladet etter fredagens møte.

Nortura hadde i forkant av denne saken sendt et innspill til Omsetningsrådet der de ber om en nødventil i regelverket. Hittil har det nemlig vært slik at planlagt, gjennomsnittlig engrospris fastsettes en gang i halvåret. Prisen som nå gjelder, ble satt i fjor høst.

Men dette innspillet håpet Nortura at prisene kan bli endret igjen før neste ordinære endring i engrosprisen, som ikke er før 1. juni.

Engrospris slakt/egg er markedsprisen som industrien betaler/får ved omsetning av helt slakt, kylling/kalkun og egg, og utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder både for lam, storfe, gris og egg.

Prisøkning på kyllingkjøtt

Før møtet, onsdag denne uka, besluttet Norturas styre å gå inn for en ekstraordinær prisøkning på kyllingkjøtt. Dette gjelder avregningsprisen, som fra 1. februar settes opp med 80 øre per kilo. Den økningen kommer på toppen av 20-øresøkningen Nortura vedtok i fjor høst.

Bakteppet for det hele, er en svært krevende kostnadssituasjon for jordbruket. På praktisk talt alle de innsatsfaktorene som er nødvendige for norske bønder har det skjedd en ekstraordinært stor prisøkning, og denne er ventet å bare fortsette med full styrke.

Også fjørfenæringa sliter tungt. Kyllingbonde og tillitsvalgt for fjørfebøndene hos Nortura, Kirsten Kverneland, opplyste til Stavanger Aftenblad torsdag at kraftfôret har økt med rundt 30 øre per kilo det siste året. Forbruket er på 2,3 kilo fôr per kilo kjøtt.