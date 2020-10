Utvider klage- og uttaleretten i rovviltsaker

Tidligere har bare Miljødirektoratet hatt mulighet til å uttale seg om forvaltningsplaner for rovvilt før disse blir vedtatt av rovviltnemndene. Nå utvides denne rettigheten til å gjelde også for Landbruksdirektoratet, melder direktoratet på sine hjemmesider fredag.

Hensikten er å sikre at også det landbruksfaglige blir fulgt opp på en god måte av nemndene. tillegg får kommuner rett til å klage på vedtak om kvoter for jakt og felling av rovvilt.

Dette er noen av endringene i rovviltforskriften som Klima- og miljødepartementet nå har fastsatt.

Les også: Mener lokal rovviltforvaltning blir dirigert

Annonse

Les også: Rovviltnemndene vil ta ut fem revirer i ulvesonen

- I dag har ikke kommuner mulighet til å klage på vedtak om kvoter for jakt eller felling etter rovviltforskriften. Vi har fått innspill om at kommuner blir påvirket av kvotevedtak, og at de derfor bør ha klagerett. Dette har vi nå innfridd, slik at kommuner med tilknytning til vedtaket har fått mulighet til å klage, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Videre er det etablert regler om økt samarbeid mellom rovviltnemnder i tilgrensende forvaltningsregioner. Dersom det oppstår uenighet mellom rovviltnemnder om en forvaltningsplan, kan en nemnd bringe planen inn for Klima- og miljødepartementet.

Les også: Ønsker enklere og mer hundebruk