Utslippsbudsjettet klart

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har nå beregnet og fastsatt det norske utslippsbudsjettet under den såkalte innsatsfordelings-forordningen. Samtidig har ESA beregnet og fastsatt hvor mange klimakvoter fra EUs kvotesystem Norge kan bruke til å oppfylle målet under innsatsfordelingen.

KMD: – Samsvarer med norsk klimabudsjett

Klima- og miljødepartementet skriver i en pressemelding torsdag at ESAs beslutning er i samsvar med det budsjettet regjeringen har lagt til grunn i klimaplanen – stortingsmelding 13 (2020-2021).

Regjeringas klimaplan ble lagt fram i januar 2021, og er en videreføring av tidligere inngått klimaavtale mellom jordbruket og staten. Der er målet at norsk jordbruk fram til 2030 skal redusere utslippene med 5 millioner CO₂-ekvivalenter.

– I klimaplanen slår vi fast at klimaavtalen mellom staten og jordbruket er bærebjelken i det videre klimaarbeidet i landbruket. Landbruket bidrar med viktige kutt i klimagassutslippene, og økt opptak av CO₂. Næringa har redusert utslippene per produsert enhet over flere år, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) da klimaplanen ble lansert på nyåret.

Tallene i ESAs nye beslutning er likevel litt annerledes enn i klimaplanen. Årsaken er at ESAs utslippsbudsjett er fastsatt i de nyeste verdiene for globalt oppvarmingspotensial (AR5), det vil si den mest oppdaterte kunnskapen om hvor stor klimaeffekt hver klimagass har.

Annonse

Klimameldingen bruker dagens verdier for globalt oppvarmingspotensial, utdyper regjeringa.

Les også: Stortinget vil gi jordbruket klimadrahjelp

Ny regelverkpakke på høring

Nylig presenterte EU-kommisjonen sitt forslag den nye europeiske klimapakken «Fit for 55». Dette er en regelverkpakke som nå skal ut på høring.

Utslippsbudsjettet ESA nå har fastsatt, er en del av Norges gjeldende klimaavtale med EU. Der forplikter Norge seg til å kutte de ikke-kvotepliktige utslippene (herunder utslipp fra jordbruket) med 40 prosent fra 2005 til 2030.

EUs innsatsfordelingsforordning krever at 2030-målet skal regnes om til utslippsbudsjetter for hvert år i perioden 2021–2030.