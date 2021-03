Unik småmat

Retten småmat har alltid hatt navnet småmat og ingen vet riktig hvor gammel denne retten er. Nå har Hallingkost SA søkt om beskyttelse av «Småmat » som tradisjonelt særpreg.

– Spennede at tidligere Buskeruds nasjonalrett ønsker å bli en del av våre nasjonale matskatter, sier adm. direktør i Stiftelsen Matmerk, Nina Sundqvist.

– Det som er mest unikt med småmat er at alle biter skal være på størrelse med en ert. Alt må kokes hver for deg. Disse blandes tilslutt i en velsmakende kraft laget av bl.a spekeknoker. Det er også unikt at småmat fungerer like godt til hverdag som fest. I Hallingdal er det tradisjon med å servere lefsekling ved siden av. Da får du den unike smaken av salt og søtt i samme måltid, sier Ann Irene Haugen, daglig leder i Hallingkost SA.