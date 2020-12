Ulveaktivist fikk fengselsdom

Vestre Landsret i Danmark kom onsdag til samme resultat som retten i Holstebro i januar. Dermed får den 34-årige aktivisten, som går under bloggnavnet "Storm Balderson", 40 dager i fengsel.

Han er idømt denne straffen for hærverk og trusler mot en mann som tidligere er dømt for ulvedrap, skriver nyhetsbyrået Ritzau. Saken er gjengitt av danske landbrugsavisen.dk torsdag.

Sprayet byskilt og en kirke

Aktivisten har erkjent forholdene. Hærverket bestod av spraymaling av byskilt og Ulfborg Kirke, med ordene "Blod bliver ikke glemt", samt at mannen satte opp trekors flere steder i byen. På disse korsene stod det: "RIP - MT og søn". Førstnevnte ord står for "hvil i fred", mens "MT" henspeiler på Mourits Troldtot - mannen som i 2019 ble dømt for ulvedrap.

På spørsmål om hvorfor aktivisten utførte disse hadlingene, svarte han:

– Jeg gjorde det for å fjerne fokus på de seks ulveungene (som kom til verden i området rundt Ulfsborg våren 2019, journ.anm.). I mine øyne, var de i fare, fordi de er hatet av mange dansker - særlig i det området hvor de er født, sa "Storm Balderson" i byretten.

Annonse

Mener selv han fikk for mild straff

Aktivisten har dessuten fått forbud mot å besøke Mourits Troldholt og hans sønn, men har allikevel omtalt begge flere ganger på Facebook.

Kanskje noe overraskende, mener aktivisten at dommen mot ham er for mild:

– 40 dager er ingenting. Det er for lite, med tanke på det jeg har gjort. Det kan jeg like godt være ærlig og si. Det er en pinlig straff, sa mannen til TV MidtVest.

Les også: MDG vil avvikle rovviltnemndene