Ukultur i Nortura

Jeg har arbeidet for Bøndenes Salgslag og i Nortura-systemet siden sommeren i 1982, men sluttet i frustrasjon og skuffelse den 21. februar 21. Dette har gitt meg mange gode erfaringer og noen utfordringer.

Vi var ansett som en verdifull medarbeider for å få til best resultat i bedriften/konsernet. Hvor er det blitt av denne kulturen? Vi har i hovedsak kjørt til Malvik med storfe og småfe, og her har arbeidsforholdene blitt dårligere på de 10–11 årene fabrikken har vært i drift.

Nortura, ved mottaket av slaktedyr, har blitt veldig enerådende og det virker som at de er mest opptatt av å finne feil og mangler på atkomsttidspunkt, kjøresedler, egenmeldinger på dyr, sjåfør, bilene m.m., enn andre ting.

Tidligere var det en opptur å komme til slakteriet, nå har det blitt et mareritt om hva de skal finne for å skrive som avvik. Dette gjelder tilnærmet alle dyrebilsjåførene, uavhengig av selskap. HMS er tatt opp gjentatte ganger uten respons. Herunder kan nevnes at vi ønsker en fjøskar, som kan bistå ved lossing, og som minimum er på rampa som sjåførenes sikring.

Tidligere hadde vi tilgang på pauserommet i fjøset, og toalett, men ikke nå. Vi har forståelse for smittefaren i pandemien. Bensinstasjoner o.l. er alternativet, men minsker dette smittefaren?

Tidligere ble det arrangert infomøte av Nortura, med et sosialt sammentreff etterpå, der hele Midt-Norge møttes. Tidligere fikk vi julegave, samt at vi kunne handle på medlemsbutikken i Nortura, dette ble også tatt bort for en periode. Vi har fått smaken på Spis-varer, Nordfjordkjøtt m.fl., og anbefaler disse i vår omgangskrets.

Nortura uttaler at det skal spares penger på inntransporten. Hvorfor blir ikke transportørene og planleggerne tatt med på råd? Hvorfor blir ikke alle bilene oppsatt med fulle lass, samt planlagt samlasting, slik at bilene går med fulle lass hver dag? På den bilen jeg kjørte, kunne vi ha spart over 50 vogntoglass, dette blir over 30 000 km i 2020, og tilsvarer opp mot en million kroner spart i året.

Skuffelsen er stor over framgangsmåten Nortura, administrasjonen og styret, gjorde mot dagens transportører og med oppsigelse av alle kontrakter, slik at Litra fikk kontrakten. Hvorfor fikk ikke dagens transportører være med i en «anbudsrunde»? Selskapet Notra AS ble stiftet to år før dette kom fram i lyset, og var avgjort lenge før dette ble offentlig.

Jeg ser på det nye utstyret. Bilene med flere akslinger, storfe i to høyder, samt småfe og gris i tre høyder, skal bli mye bedre. Greier de å effektivisere og optimalisere dette i henhold til veitrafikkloven og miljømålene til Notra/Nortura?

Det er også nevnt at Notra skal spare 30 prosent på inntransport, samt være bedre på miljø og heve kompetansen på sjåførene vesentlig. Etter en høstsesong med Notra som planleggere, er jeg veldig skuffet, fordi det har aldri vært så dårlig koordinering av biler og kapasitet. Namdalingene laster på Nordlands-grensa og kjører til Malvik, og Notra-bilene laster rett nord for Stjørdal/Steinkjer-området og kjører til Bjerka, med tilnærmet like lass. Dette er ikke et engangstilfelle, det har skjedd mange ganger utover høsten og på nyåret. Hvor er dyrevelferden og økonomien i dette?

Til slutt vil jeg å ta opp den ukulturen som råder blant enkelte ved ledelsen i Nortura. Vi får blant annet høre at det er transportselskapene og sjåfører som er vanskelige i Midt-Norge, noe som er direkte løgn.

Så usikkerheten og kaoset er fortsatt komplett for sjåfører og underleverandører. Jeg er blitt betraktet, min oppfatning, som et uromoment fra ledelse/administrasjon og noen av fjøspersonalet på Malvik, fordi jeg har tatt opp forskjellige utfordringer (HMS) og dokumentert en del ovenfor administrasjon og styreleder m.fl., uten noen form for respons.

Arbeidstilbudene fra konkurrentene har allerede kommet, g vi er flere som har takket ja, samt at det er flere i tenkeboksen nå. Dette kan bli oppfattet som klaging og jeg er frustrert, men jeg synes synd i alle som er eiere og blir ført bak lyset. Skal Nortura overleve i fremtiden som markedsregulator, så oppfordrer jeg til å tak snarlig, mens samvirkeorganisasjon fortsatt har en snev av fotfeste i Norge. Det er til bondens beste.