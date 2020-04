Trump bruker nødordre mot kjøttbransjen

Presidents Trumps ordre kommer etter advarsler om at butikker kan bli tomme for kjøtt, melder NTB.

Fagforeningene mener ytterligere sikkerhetstiltak behøves,

I nødordren vil Trump stemple kjøttforedlingsfabrikker som «kritisk infrastruktur». Kjøttfabrikkene har lenge hatt problemer med sikkerhet og renhold.

Flere har valgt å stenge ned fabrikkene sine, der ansatte ofte jobber med lite avstand mellom hverandre, etter at det er blitt registrert mye koronasmitte.

Minst 20 arbeidere har dødd

– Minst 20 kjøttpakkingsarbeidere har dødd av koronaviruset, mens over 5 000 har blitt innlagt eller utviser symptomer, sier president Marc Perrone for bransjens største fagforening UFCW i en uttalelse.

Videre sier han at fagforeningen deler bekymringene over det potensielle bruddet i leverandørkjedene, men at presidentens ordre må sette sikkerheten til arbeiderne først.

– For å si det enkelt: Vi kan ikke ha en sikker leveransekjede for mat uten at arbeiderne er trygge.