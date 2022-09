Tror på Jarlsbergsuksess i Irland

– Det splitter nye, toppmoderne Jarlsberganlegget står der. Nå må dere glemme politikken og tenke forretningsmuligheter, sier Tom Dunne.

Kombinasjonen av irsk grasbasert melk og Jarlsbergs unike merkevare gir store muligheter på verdensmarkedet, mener den irsk melkebonden og tidligere visepresident i EDF (European Dairy Farmers).

Tine har slitt med betydelige oppstartsproblemer ved sitt nye Jarlsberganlegg i Mogeely, Irland.

Først skapte manglende utslippstillatelse problemer. Så fikk de utfordringer med muggsopp. Deretter innførte USAs president Trumps straffetoll på irske produkter.

Og nå svikter lønnsomheten som følge av ekstrem høy råvarepris.

Skulle sikre Jarlsbergsatsingen

Det var jo dette som var hovedargumentet for at Tine valgte å flytte Jarlsbergeksporten til den grønn øya; rimeligere irsk melk skulle sørge for lønnsomheten etter at Stortinget, i tråd med WTO, i 2016 nedla forbud mot eksportsubsidier.

Mange Tine-eiere spør seg nå: Hva skjer – er investeringen på 8–900 millioner kroner tapt?

Tom Dunne driver en av Irlands største melkekubesetninger med 400 kyr, mange av disse er NRF. Melkebonden kjenner godt til den opphetede debatten i Norge. Rådet til Tines eiere er krystallklart:

Tenk ambisiøst

– Jeg mener dere tenker for lite ambisiøst. Dagens ekstremt høye melkepris vil ikke vedvare, men reetableres på et mer normalt nivå. Mogeelyanlegget produserer Jarlsbergost av ypperste kvalitet, sier Dunne.

Råvaren er verdens beste melk fra friske irske kuer – noen av dem NRF med norske gener – som beiter ute åtte-ni måneder i året og som også i de tre vintermånedene de ikke beiter, spiser så å si bare gras, forklarer han.

Melkebonden i Irland tror mulighetene er store for å selge mer Jarlsbergost verden over:

– Osten har en god historie å fortelle; grasfôra, bærekraftig, lavt karbonavtrykk, god dyrevelferd, etc. Beslutningen om å produsere osten i Mogeely er tatt. Nå må dere glemme politikken og se forretningsmulighetene.

Nær 100 prosent «grassfed»

Tine kjøper melken fra samvirkeselskapet Dairygold.

– Melken er så å si 100 prosent grasbasert. Kyrne beiter ute det meste av året og de få vintermånedene de står inne spiser de så å si bare surfôr. Dette sikrer oss en meget god råvarekvalitet, forteller teknisk manager og «second in command» på Tines splitter nye produksjonsanlegg, Dean Kennedy.

Kennedy har 15 års fartstid fra nettopp Dairygold før han ble ansatt i Tine. Han kjenner derved Jarlsbergosten godt. Tines satsing i Irland er nemlig ikke av ny dato.

I mer enn 20 år har de hatt et tett samarbeid med Dairygold. Inntil den nye fabrikken så dagens lys, produserte man Jarlsberg på nettopp Dairygold sitt anlegg på nabotomten i Mogeely.

Betydelige oppstartsproblemer

Kennedy innrømmer at de har hatt betydelige oppstartsproblemer siden byggestarten i 2019.

– Melkekvaliteten har vært eksellent, problemene har utelukkende vært av teknisk art. Men ved hjelp av stedlig ekspertise og også omfattende engasjement fra Tine i Norge har vi nå løst de fleste problemer og kan nå produsere stabilt og godt. Vi har nettopp overtatt produksjon av ostehjulene fra Norge og planen er at vi fra og med annet halvår i år overtar vi 95 prosent av Jarlsbergeksporten. Vi produserer både hjul og blokker av osten, som slices i mottakerlandet, og eksporterer bl.a. til USA, Canada, England og Australia, sier manageren.

Kan produsere 20 000 tonn

Produksjonskapasiteten er fra 50 til 60 000 kilo ost pr. dag. Det betyr at Tineanlegget årlig kan produsere og eksportere rundt 10 000 tonn pr. år. Med relativt små investeringer kan denne kapasiteten etter behov utvides til mellom 15 000 og 20 000 tonn.

– Hvordan går Jarlsbergsalget i Irland?

– Det selges veldig lite i Irland. Her i landet går det mer på Cheddar – om man i det hele tatt spiser ost. Ellers vil jeg nok si at irer er mer opptatt av Guinness enn ost, humrer han.

– Men jeg liker Jarlsberg veldig godt, skynder han seg å legge til. – Så jeg er unntaket fra regelen.

Nesten norsk melkepris

Kennedy er vel orientert om den heftige norske debatten om Tines lønnsomhetsproblemer som følge av økt irsk melkepris:

– Melkeprisen har relativt brått økt fra 30 – 35 cent til over 50. Vi er nesten oppe i norsk melkepris nå.

Kennedy venter nå spent på om dette kan gi negative konsekvenser for Tines videre satsing på anlegget.

En lengre versjon denne saken har stått på trykk i Bondevennen.