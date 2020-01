Tror ikke på store rovvilt-endringer med fristilt Frp

Trygve Slagsvold Vedum deltok på folkemøtet som ble avholdt på Bjørkelangen onsdag kveld. Der ga bygdefolk, næringsdrivende og lokalpolitikere uttrykk for sin kraftige misnøye med regjeringens rovviltpolitikk. Særlig det at klima- og miljøministeren valgte å stanse deler av lisensjakta i 12. time, like før jegerne skulle begynne jakta, har satt sinnene i kok. Det samme har skjedd de foregående årene. Folk og de lokale rovviltnemndene føler seg overkjørt.

Lunken til effekten av "nye" Frp

Sp har i kjølvannet av lisensjakt-stansen fremmet forslag om at også revirene i Mangen og Rømskog tas ut. Mange spør seg nå om et mer fristilt Frp vil føre til realpolitiske endringer også i rovviltpolitikken, slik at man kommer ned på Stortingets fastsatte bestandsmål for blant annet ulv. Vedum håper Frp vil støtte opp om forslaget, men sikker er han ikke. Han tror heller ikke på noen store omveltninger i rovviltpolitikken til gunst for bygdefolk som kjenner rovvilttrøkket på kroppen.

– En Frp-representant i Innlandet har signalisert at partiet vil stemme imot forslaget. Frp var dessuten med på ulveforlikets mål om fire til seks årlige ynglinger, og partileder Siv Jensen har nok vært en ivrig ulveforjemper internt i regjeringen. Jeg har ikke tro på noen stor endring nå. Frp har vært medansvarlig for denne politikken i seks år - også da det var en ren Høyre- og Frp-regjering, sier Vedum til Bondebladet.

Han minner også om at de de to første store demonstrasjonene, i Oslo sentrum, ble avholdt i starten av Solberg-regjeringens tid - den gang Høyre og Frp satt alene i regjering.

– Nå foreslår vi å ta ut de to resterende flokkene. Frp har mulighet til å stemme for dette, og det håper jeg at partiet gjør.

– Bør saken få noen konsekvenser også direkte for klima- og miljøministeren?

– Personlig mener jeg at han burde ha blitt byttet ut for lenge siden, men han har utvilsomt statsminister Erna Solbergs støtte i ryggen. Måten å endre politikken på, er gjennom valg. Solberg har velsignet dagens rovviltpolitikk, men det har også Frp gjort. Vedtaket (lisensjakt-stansen, journ.anm.) skjedde i romjula, og Frp var med på det.

– Den eneste stortingsrepresentanten fra de fire borgerlige partiene som virkelig tok et oppgjør med regjeringens rovviltpolitikk, var Høyres Gunnar Gundersen. Min oppfatning, er at det også var av den grunn han mistet sin nominasjon til Stortinget, sier Sp-lederen.

Frp høyt ut på folkemøte

Frp ved partiets gruppeleder i Akershus fylkesting, Vibeke Limi, gikk ut med kraftig støtte til lokalbefolkningen under onsdagens markering på Bjørkelangen - en markering som ifølge Naturbruksalliansen samlet rundt 1500 mennesker fra store deler av Østlandet. Hun ønsker en annen kurs i rovviltpolitikken.

– Det er lett å forstå frustrasjonen og engasjementet. Lokalbefolkningen opplever belastningen ved å ha ulv så tett innpå seg. Frp står samen med dere, og krever at Stortingets rovviltpolitikk blir fulgt opp. Selvsagt er dette mye lettere for meg å si nå som vi er ute av regjering, sa Limi til en fullsatt sal.

Hun la til at Frp "støtter alle vedtak om lisensjakt", og at partiet krever at disse vedtakene blir gjennomført.

– Det er på høy tid med oppfølging i praksis. Vi i Frp vil ikke hvile ett øyeblikk - vi vil ikke sitte stille og se på at klima- og miljøministeren overkjører stortingsflertallet gang på gang. Ansvaret må legges over til lokale myndigheter, sa Limi.