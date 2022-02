Trøndersuksess i mat- og drikkekåring

Vinnere: Bedriften Rørosbaker'n ble torsdag kveld kåret til Norges beste produkt i kategorien «bakst» i 2021. Fra v. Sofie Monsen, Michael Narjord og Rolf Knutsen. Roar Lindberg, som startet klokka 04.00, var ikke til stede da bildet ble tatt, opplyser Rørosbaker'n. (Foto: Rørosbaker'n)

Kategorivinnerne fra Trøndelag er:

* Årets bakst: Rørosbaker`n AS

* Årets meieriprodukt: Galåvolden Gård

* Årets søtsak: Galåvolden Gård

* Årets ost: Hitra Gårdsmat

* Årets sjømat foredlet: Garnviks Røkeri AS

– Det å gå helt til topps, var utrolig gøy. Dette er en stor tillitserklæring, og viser at vi har utviklet et produkt som folk setter stor pris på. På høy tid at vi får inn flere norskproduserte gode produkter også i kjekshylla, sier daglig leder Erik Lien hos Rørosbaker `n i en pressemelding etter torsdagens prestisjefylte konkurranse kalt «Det Norske Måltid».

Viser fram det ypperste

Bedriften han leder, produserer Knekks med spelt og havsalt. Nå er altså selskapet kåret til Norges beste produkt i kategorien «bakst» i 2021. Knekksen beskrives som en «rustikk, bærekraftig og knasende god kjeks, bakt med mesk (restkorn) etter brygging av øl fra Røros Bryggeri i frisk fjelluft på Røros».

Kåringen skjedde torsdag kveld, og i alt var det 13 kategorier bedriftene kunne konkurrere i. Her vises det ypperste av norske råvarer og drikkeprodukter fram. Gjennom høsten har dommerne vurdert og smakt seg gjennom fantastiske produkter fra hele landet, for å finne fram til de beste produktene i hver kategori. Konkurransen er hard, og dommerne har hatt en krevende jobb for å finne frem til hvem som skal vinne årets kategorier.

God trønderstart på året

Det Norske Måltid deler også ut en egen hederspris, og den gikk i år til Roar Hildonen. Begrunnelsen er at han gjennom sin årelange karriere har rettet søkelyset på matfaget, og løftet fram norsk mat og drikke. Hildonen er, i likhet med den nye bondelagskokken Mette B. Julius, restauratør i Trondheim. Dermed ble ytterligere glans kastet på denne regionen.

– Det er kjekt å gratulere trønderne med en fin start på 2022 – spesielt siden Trondheim og Trøndelag er utpekt som europeisk mat- og gastronomiregion dette året, sier leder for Det Norske Måltid, Kristin Austigard.

− Gratulerer til hver og én! Årets kategorivinnere er alle utsøkte produkter som representerer Matnasjonen Norge på en imponerende måte, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

– En eventyrlig reise

Det var Borch som, sammen med fire tidligere hedersprisvinnere i Det Norske Måltid, delte ut hedersprisen til Roar Hildonen.

Som dommer i Det Norske Måltid i en årrekke, synes Hildonen det er meningsfullt å kunne bidra til å løfte fram dem som ser det som sitt livsverk å produsere råvarer av ypperste klasse.

− Den reisen som norske matprodusenter har hatt de siste ti årene, er eventyrlig. Det Norske Måltid er en av de viktigste pådriverne og inspirasjonskilden for dem som ønsker å starte og satse med norsk mat, sier Hildonen etter prisutdelingen.

