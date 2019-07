Tresker tok fyr etter 30 sekunder

Tirsdag denne uka startet far og sønn Solgaard Nielsen opp med høstingen av vinterbygg på markene ved Lunderskov, syd i Danmark. Dagen skulle bli særdeles dramatisk for dem begge, og da især sønnen – Theis Solgaard Nielsen (17).

17-åringen hadde nylig overtatt farens tresker, og satt seg i den. Så skjedde det som kunne blitt helt fatalt for unggutten: Den splitter nye treskeren begynte å brenne. Snart var den omsluttet av flammer.

– Her nyttet det ikke å bruke trappene – det var bare å springe ut, forteller Theis Solgaard Nielsen til landbrugsavisen.dk

Faren, Steen Solgaard Nielsen, kom seg hurtig ut av traktoren ved siden av da han luktet røk.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det gikk 30 sekunder, og så var den omsluttet av flammer. Vi er helt i sjokk. Jeg hadde akkurat satt meg inn i traktoren ved siden av, og da jeg vender hodet kan jeg ikke se noe. Jeg tenker at det var da raskt som det støvet til, forteller faren.

Han påpeker at sønnen ikke hadde kjørt mer enn 40 meter, og at treskeren var helt ren. Maskinen kjørte sågar mens den brente. Faren mener det må ha skjedd et eller annet med ledningsnettet inne i maskinen, og at det var dette som startet brannen.