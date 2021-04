To viktige val i 2021

Erlend Fossen, bonde i Viksdalen, Gaular kommune

Landbruket i Norge, kva er det? Jo, det er eit samansett ord, som er ein fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhald, skogbruk, hagebruk og andre primærnæringar. Dette er noko av svaret som kjem om ein tek eit googlesøk på ordet. Skal eg forklare landbruk, slik at kvar og ein forstår kva eg legg i det, ville det ta tid. Oppsumert er landbruk, etter mitt syn, hald av husdyr, forvaltning av skog og jord, dyrking av frukt, bær, grønsaker, busetting, matproduksjon og ein heil masse arbeidsplassar knytt til ringverknadane av dette — i HEILE landet. Landbruk er noko av det viktigaste vi har. Kanskje folk flest ville forstå kva landbruk er, etter mi oppsummering? Eg håper det.

Det skal i løpet av det neste halve året gjerast to viktige val, som har stor betydning for framtida til landbruket i landet, etter mi meining.

Det første valet som skal gjerast, er val av ny leiar i Bondelaget. Kven skal ha denne rolla? Dette er eit krevjande verv, ein skal vere frontfiguren for ei næring som har mange utfordringar framføre seg. Leiaren må vere ein person som taklar motvind frå alle kantar, når han er ute og frontar næringa. Leiaren i Vestland Bondelag, Anders Felde, må heilt klart vere den rette personen til dette vervet. Felde har ei fortid som idrettsmann, det veit nok ikkje folk flest, han er vand til å slite, møte motstand, tape og vinne. Det må vere ein solid bakgrunn til eit slikt verv.

Felde er eit kjent namn i organisasjonen. På fylkesårsmøta i tidlegare Sogn og Fjordane Bondelag var han eit solid talerøyr for bøndene i sitt lokallag på Breim. Han blei oppfatta som kunnskapsrik, og med eit brennande engasjement for bøndene i Breim. Dette blei sjølvsagt lagt merke til.

I 2015 vart rolla som fylkesleiar i Sogn og Fjordane ledig, Felde vart innstilt. Nokre hadde eit skeptisk syn på korleis dette ville gå. Denne mannen som hadde snakka for landbruket på Breim, den beste jorda i Sogn og Fjordane, var han det rette talerøyret for bratte bakkar, blaute myrar, sauer, geiter, mjølkebruk med under 30 kyr på bås, frukt, bær og grønsaker elles i fylket? Ja, det vart stilt spørsmål den gang, i ettertida er det ikkje tvil om at Felde var den rette personen. Han meistra legge av seg "Breims hatten" og vart ein tydeleg fylkesleiar for Sogn og Fjordane.

No er han leiar i Vestland Bondelag, heilt klart ein person som er framoverlent og høgrøysta. Vestland Bondelag treng Felde som frontfigur, han er vane med å tale for alle oss her vest. Ein så tydeleg person er det heile næringa treng. Felde er ein mann som ikkje berre talar for Vestlandet. Han er kompetent til å skilje kva hatt han har på haue. Han har eigenskapar til å handtere media betre enn nokon andre i organisasjonen. Oppsumert kan det ikkje vere nokon tvil om at ein slik person er det Bondelaget treng, og vi treng han no.

Når det gjeld det andre valet dette året, er det stortingsvalet i september. Dersom vi skal bevare min definisjon på landbruk, i heile Norge er dette eit viktig val og. Skal vi behalde råvareprodusentar av mat i heile landet, lyt vi i alle fall ha frontfigurar som bryr seg om matproduksjonen og verdiskapinga som bøndene/råvareprodusentane skapar kring om i alle krinkelkrokar.

Det siste året har vi verkeleg fått sjå kor viktig det er med eigen matproduksjon. Vi som er i næringa har hevda det lenge. Politikarane talar varmt om oss før valdagen. I styrande posisjonar sviktar det vanlegvis samma kven som styrer. Vi bør ha frontfigurar her, som i sine talar når dei oppsumerar året, er i stand til å seie: TAKK FOR MATEN.