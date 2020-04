Tine skal vokse utenfor Norge

Tine gjennomførte årsmøtet sitt i et digitalt møterom på Teams i forrige uke.

Koronakrisa ble et sentralt tema i talene og innleggene, og både bøndene og de ansatte fikk mye ros for måten de har håndtert krisa på.

Tines internasjonale satsing ble et annet sentralt tema, særlig i konsernsjef Gunnar Hovlands tale.

For han har fått en oppgave fra styret: Et internasjonalt gjennombrudd for Tine.

– Et av målene i strategien vår er å få et nytt internasjonalt gjennombrudd på norsk melk. Det er et hårete mål, men jeg vet det allerede er gode tanker og ideer på blokka og flere ting i støpeskjeen, sa styreleder Marit Haugen.

Selger mest ost utenlands

Tine er allerede et internasjonalt selskap.

Hovland fortalte at over halvparten av osten Tine nå selger, selges utenlands.

En viktig grunn er at Tine har kjøpt seg opp til majoritetseier i selskapet Lotito i USA. Det selger ulike spesialoster til det amerikanske markedet.

– I dag er omtrent 15 prosent av omsetningen vår fra den internasjonale driften. Vi har konkrete planer for at dette skal øke, og ikke minst at resultatandelen fra denne virksomheten skal øke, tilbake til melkeprisen. Vi tror nemlig at dette er et områdene vi kan få til mye på, og lykkes på, sa Hovland.

Han fortalte at selv om Tines størrelse ofte er en fordel i Norge, må de også erkjenne at de kan møte på tak på hva som er mulig å få til i Norge – og hva andre ønsker at de skal få til.

– Utenfor landegrensene er det derimot ikke de samme begrensningene, sa Hovland.

Tester Balsfjordost og Norsk Alpeost

Tine tester nå hvordan det amerikanske markedet responderer på nye norske oster.

– Vi skal teste 15 tonn Balsfjordost og 15 tonn Norsk Alpeost av ypperste kvalitet. Vi håper dette vil gi mersmak for amerikanerne og at vi kan øke produksjonen her, basert på norsk melkepris.

– Grunnen til at vi kan gjøre dette, er enkelt fortalt: Jarlsberg. Det er Jarlsberg som er lokomotivet i vår internasjonale satsing, og gir store muligheter for å komme til i markedet med andre produkter. I USA – kan dere tenke dere det, folkens – har vi tilgang på 95 prosent av matmarkedet etter oppkjøpet av Lotito, med over 30 000 leveringspunkter. Det betyr at vi kan kjøre en rask og effektiv test av hvit geiteost og Alpeost i USA, og fort få svar på om interessen og etterspørselen ligger der, med norsk melkepris, fortalte Hovland deltakerne på årsmøtet.

– Vi har et tydelig mål om å skape et nytt internasjonalt gjennombrudd basert på norsk melk. Kanskje er det dette, kanskje er det ikke det, men jeg kan love dere at vi setter av ressurser for å få til et internasjonalt gjennombrudd på norsk melk, sa Hovland.

– Ikke lykkes i tilstrekkelig grad

Styret har vedtatt at den internasjonale satsinga er en essensiell del av Tines vekststrategi, fortalte Hovland. Ambisjonen til styret er at den internasjonale virksomheten skal levere ti øre på melkeliteren.

Det gjør den ikke i dag. Hovland sa rett ut at det ikke er ubegrunnet at mange er skeptiske til det Tine foretar seg utenfor Norge.

– Vi må erkjenne at vi ikke har lykkes i tilstrekkelig grad med den internasjonale driften, og at den møter store utfordringer nå, på grunn av koronakrisa, sa Hovland.

Salget til storhusholdning har stoppet opp, og anlegget i Irland venter på at det blir lov å fly inn ekspertise igjen. Hovland gleder seg til at produksjonen kommer i gang der.

– Det nye anlegget er et nytt og solid bein i den internasjonale strategien vår, og der vi vil produsere Jarlsberg til land som USA, Australia, Canada, Tyskland og flere andre etter hvert, sa han.

Risiko hjemme og ute

– Ja, det er risiko knyttet til den internasjonale driften, men det er også betydelig risiko knyttet til å bare være hjemme, sa Marit Haugen.

Hun kom også med en påminnelse:

– Vi har produsert Jarlsberg internasjonalt i 20 år allerede. Dette er ikke nytt, men vi legger planer for å sitte igjen med en større gevinst, sa Haugen.

Ansetter ledere med internasjonal erfaring

Samme dag som årsmøtet la Tine ut en pressemelding om at de har ansatt to nye direktører i konsernledelsen.

Kristin Muri Møller er Tines nye CFO (chief financial officer eller finansdirektør, red. anm.)

– Hun har jobbet med resultatstyring over lang tid, har solid faglig tyngde og ikke minst har hun erfaring fra Telenors transformasjon fra nasjonal monopolist til en betydelig internasjonal aktør, som de er i dag. Her er det mye relevant erfaring og nyttig kompetanse for Tine, sa Hovland i pressemeldingen.

Siden forrige årsmøte har Tine fått fire nye personer i ledelsen. De har alle sammen jobbet internasjonalt.