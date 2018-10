Tine øker fettbetalingen

Betaling for fettinnhold i kumelk økes fra 7 til 8 øre pr. tidels prosent og liter. Betaling for proteininnhold i kumelk reduseres fra 7 til 6 øre pr. tidels prosent og liter, skriver Tine.

Begge endringene vil gjelde fra 1. januar 2019.

Bakgrunnen for dette er et økt behov for mer melkefett framover. Salget av drikkemelk faller, mens salget av fete produkt øker. Økende import av ost og redusert eksport av ost gir mindre overskuddsfett fra ystemelka.

«For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein. Når etterspørselen endrer seg, må vi tilpasse melkeproduksjonen. For å sikre fremtidig behov for melkefett til ulike produkter trenger vi å øke fettandelen, mens behovet for andre fraksjoner blir lavere», skriver Tine.