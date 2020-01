Tine går tilbake til plastbeger

Siden midten av september har Tine testet lettrømme i pappbeger i Kiwi-butikker over hele landet. Kundene tok det imot med åpne armer, men feil i produksjonen har ført til at flere opplevde at begrene ble myke.

Derfor går Tine tilbake til rømme på plastbeger, mens de jobber for å utvikle en ny og bedre versjon av begeret.

Bjørn Malm, som er bærekraftsjef i Tine, er tydelig på at dette bare skal være enn mellomperiode.

– Å jobbe med innovasjon og bærekraft blir ofte to skritt fram og ett tilbake. Resultatet fra testen på Kiwi er entydig: Folk ønsker mer miljøvennlig emballasje, og kjøpte mer rømme fra Tine enn noen gang før.

– Dessverre fikk vi problemer både med papplokket og at noen begre ble myke på grunn av fuktgjennomtrengning. Vi har derfor valgt å sette testprosjektet på pause, mens vi jobber på spreng sammen med leverandøren vår for å utvikle en bedre versjon av begeret, sier Malm i en pressemelding fredag.

I november 2019 var første del av den planlagte testperioden over. Under evalueringen ble det tydelig at papplokket ikke fungerte optimalt. Det ble derfor bestemt å bytte til plastlokk i en mellomfase. Men det viste seg også at det kom for mange tilbakemeldinger på at pappen i selve begeret ble myk.

– Vi har hatt svært god dialog med kundene underveis. Dessverre har både butikkansatte og kunder opplevd at begeret ble mykt fordi det trakk til seg fukt. Skal vi klare å konkurrere ut plasten, må folk kunne stole på at alternativet er like bra. Vi velger derfor å utsette lanseringen av pappbeger på flere produkter til vi har et beger som fungerer bedre, påpeker bærekraftsjefen.