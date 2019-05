– Tilliten svekket på det sterkeste

Reaksjonene har vært sterke etter at pelsdyrbonden Per Olaf Lauvvås fra Sandnes kommune avslørte Mattilsynet med skjulte opptak. Fylkesleder Marit Epletveit i Rogaland Bondelag er klokkeklar på at hennes og mange andres tillit til Mattilsynet nå er helt tynnslitt.

Bondetopp: – Rydd opp!

– Jeg forventer at Mattilsynet rydder opp i sine rutiner. Vi trenger et Mattilsyn som vi har tillit til, og den tilliten er nå svekket på det sterkeste. Den ramler helt i fisk nå, sier Epletveit til Bondebladet.

Fylkeslederen sier hun kjenner til flere tilfeller av at bønder opplever at tilsynsrapporter ikke stemmer overens med hva Mattilsynets inspektører har sagt under tilsynet.

– Nå er det vanvittig viktig at vi får bygd opp igjen tilliten til Mattilsynet, og at Mattilsynet tar en skikkelig gjennomgang av egne prosedyrer. Det er ikke greit at en rapport blir skrevet av noen andre enn dem som har vært på tilsyn.

– Hvilke konsekvenser bør saken få for de impliserte?

– Det må være litt opp til myndighetene å vurdere, men saken bør få noen konsekvenser. Mattilsynet bør absolutt rydde opp, slik at vi kan stole på Mattilsynet igjen.

Krever uavhengig granskning

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad varslet forrige uke at hun ville kalle Mattilsynet inn på teppet.

– Jeg vil be om et snarlig møte med Mattilsynets ledelse. Dette er overhodet ikke greit, heller ikke for en bonde som opplever dette og kommer i feil lys. Jeg vil til bunns i dette, sa Bollestad til NTB.

Departementet ville i slutten av forrige uke ikke kommentere noe som helst til Bondebladet. Men overfor NTB, har statsråden sagt at hun vil ha svar på følgende: Er denne saken et enkelttilfelle? Og: Er det vanlig praksis å skrive en slik rapport uten å ha vært til stede på tilsynet?

Lederen i Stortingets næringskomité, Sps Geir Pollestad, støtter Bollestads initiativ. Men han mener det ikke er tilstrekkelig.

– Med den uro og alvorlighet vi ser i denne saken, er det bare én ting som kan gjenopprette tilliten til Mattilsynet: En uavhengig granskning av Mattilsynet. Den må omfatte både denne enkeltsaken og hvordan de opptrer ellers. Jeg har et klart inntrykk av at Mattilsynet ikke har tatt inn over seg hvor knusende denne saken er for deres tillit, sier Pollestad til Bondebladet.

Han mener granskningen må styres eller igangsettes av Landbruks- og matdepartementet (LMD), men utføres av noen som er uhildet.

– Sp har vel også en agenda, i pelsdyrstriden?

– Vi har ingen egeninteresse i saken. Sp vil opprettholde landbruk i hele Norge, i motsetning til regjeringen – som vil innføre forbud mot enkeltnæringer.

Den knusende rapporten mot pelsdyrbonde Lauvås inneholdt en rekke feil. Mange har spurt seg om det er grunnlag for å tro at pelsdyrbønder har måttet avvikle driften som følge av falske eller helt uetterrettelige rapporter. Pollestad er én av dem.

– Om det er slik at egeninteresser eller egne synspunkter til ansatte i Mattilsynet påvirker en rapport, kan man ikke utelukke at dette har skjedd i flere saker. Da bør det medføre at det tas tak i disse sakene, sier han.

Pollestad mener også at saken bør få konsekvenser for hva de impliserte i Mattilsynet kan jobbe med framover.

– Det vil være en ekstrem provokasjon mot en bonde om noen som har dekket over forhold i denne saken, igjen skal få ha befatning med norske bønder.

Også Frp reagerer sterkt. Fylkesordførerkandidat og tidligere rådgiver i LMD, Margrete Dysjaland (Frp), har anmeldt ledelsen i Mattilsynet i Rogaland for grov uaktsomhet i tjenesten.