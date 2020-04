Tilbyr veterinærtjenester via videosamtale

Fra og med 1. april kan norske bønder foreta veterinærkonsultasjoner via videosamtale. FirstVet er veterinærbesøk via videosamtale og har vært på det norske markedet i et år, skriver selskapene i en pressemelding.

Et team på 20 veterinærer jobber hver dag for hjelpe dyreeiere via videosamtale, hovedsakelig hunde- og katteeiere. Nå utvides tilbudet til å inkludere veterinærer med kompetanse på produksjonsdyr.

Videosamtaler med en veterinær vil være et godt supplement til rådgivning på gårder, spesielt nå med den pågående koronakrisen hvor fysiske møter frarådes, skriver FirstVet og Gjensidige.

– Mange bønder lurer på hva de skal gjøre dersom ingen veterinærer kan komme til gården for å behandle syke eller skadde dyr. Vi er derfor svært glade for at vi på kort tid har kunnet legge til rette for trygg digital rådgivning sammen med de erfarne veterinærene i FirstVet, sier Torfinn Jæger, produktsjef i Gjensidige forsikring.

Videosamtaler egner seg for mer enn bare akutte spørsmål, heter det i pressemeldingen. FirstVet sine veterinærer kan blant annet bidra med følgende:

● Flokkproblemer (jurbetennelse, hoste, klovsykdom, diaré, osv)

● Flokkbehandlinger (mark og utvendige parasitter)

● Individuelle syke dyr

● Råd angående fôring og vaksinering

● Fruktbarhet

Er testet i Sverige

Videokonsultasjoner for produksjonsdyr er allerede testet med gode resultater i det svenske markedet.

– Vi hos FirstVet er alltid første kontaktpunkt for bekymrede dyreeiere. Det gjelder også de som arbeider profesjonelt med dyrehold, slik bønder gjør. Vi er ekstra glade for at vi sammen med Gjensidige kan verne om dyrehelsen i Norge under denne pågående krisen, sier David Prien, adm. direktør i FirstVet.

Videosamtale i appen

● Bønder kan registrere en hele dyrebeholdningen, eller individuelle dyr.

● Når behovet for veterinærråd oppstår bookes en videosamtale enkelt i appen.

● Prisen per konsultasjon er 349 kroner i hverdager og 549 kroner på kveldstid og i helger.

● I perioden 1. -30. april er videosamtalen inkludert, uten ekstra kostnader, for alle som har husdyrforsikring hos Gjensidige.

En kan laste ned FirstVet-appen eller registrere seg direkte på https://www.firstvet.com/no.

FirstVets tjeneste for smådyr er fortsatt inkludert i de fleste dyreforsikringer på det norske markedet.