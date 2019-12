Til Berlin med utstillere fra nord, fjell og fjord

17. - 26. januar er det igjen klart for Grüne Woche (IGW) i Berlin. Som i 2019, stiller Norge med 80 utstillere – denne gangen fra regionene Nord Norge, Fjell Norge og Fjord Norge. Gjester fra alskens land vil da bli servert det beste Norge har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser.

– Jeg mener Norge har den fineste standen på IGW, og jeg er stolt over å representere våre dyktige utstillere, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding fredag.

Dagen før det hele sparkes i gang, vil hun lede et dialogseminar for den norske næringslivsdelegasjonen. Dette er et fast innslag, og handler om nettverksbygging så vel som konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivssektoren.

Nytt i 2020, er at næringslivsdelegasjonen vil sette rekruttering til mat- og måltidsbransjen på dagsordenen.

Annonse

Bakteppet er at rekrutteringen til mat- og restaurantfagene i videregående skole over flere år har vært lav og synkende. Utdanningsprogrammet hadde i 2019 det laveste søkertallet av alle yrkesfagene på landsbasis. De siste årene har også frafallsprosent vært høyest her – over 50 prosent de siste årene.

Regjeringen understreker behovet for samarbeid på tvers av sektorer, for å snu utviklingen og bygge matnasjonen Norge videre.

Som vanlig, vil det også bli sluppet nyhetssaker om reiseliv og trender for matproduksjon og omsetning. Fredag 17. januar åpner landbruks- og matministeren den norske standen, og da vil Bollestad også – i samarbeid med stiftelsen Matmerk – dele ut tre Spesialitetsmerker og en ny Beskyttet betegnelse.

18. januar er det duket for en internasjonal konferanse. Her samles 70 landbruksministre fra hele verden for å diskutere årets tema: Mat for alle, og handel for sikker, mangfoldig og bærekraftig ernæring.