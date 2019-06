Tester ut rømmebeger i papp

Tine har de siste dagene fått på pukkelen av Forbrukertilsynet for å framheve seg som «Norges mest bærekraftige selskap». Men meierisamvirket har flere store bærekraft-prosjekter i sving, og disse ventes å spare miljøet betydelig. Blant prosjektene, er overgang til papp-emballasje.

Tines klimautslipp knyttet til emballasje, ventes å bli redusert med 40 prosent når Tine går over til pappbeger. I første omgang, testes papp-embellasjen ut på 800 000 rømmebeger. Det er Tines anlegg på Frya i Midt-Gudbrandsdalen som danner en spydspiss for denne satsingen.

– Det er spennende at vi i Ringebu får prøve ut dette. Men akkurat nå sliter vi med å få lokkene passe store, slik at man kan presse dem ned på koppen, forteller fabrikksjef Oskar Aarnes til NRK Hedmark og Oppland.

Tine høster ros både hos Framtiden i våre hender og NHO Innlandet for papp-satsingen.

– Vi heier på alle som prøver å redusere sitt miljøfotavtrykk gjennom å redusere bruken av plast. Hvis dette reduserer plastforbruket med 500 tonn i året, er jo det supert! Forsøpling fra engangsemballasje av plast er et stort problem i naturen, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender til NRK.

Hun mener imidlertid at Tine bør ta ett steg videre og utarbeide et fullstendig miljøregnskap for de aktuelle alternativene, før produktene rulles ut i stor skala.

NHO Innlandet mener på sin side at Tine nå baner vei for andre bedrifter, men regiondirektør Jon Kristiansen påpeker at også myndighetene må på banen. Ett ønske, er da at myndighetene bidrar til ordninger som gjør det mer lukrativt å teste ut alternative emballasjetyper.