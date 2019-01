Svenske bønder drapstrues og trakasseres

– Det er ikke spesielt hyggelig. De kan jo gjøre hva som helst. Og jeg har jo også barn, sier den svenske sauebonden Mattias Larsson til Aftenposten fredag.

Det hele begynte da Larsson konfronterte dyrevernsaktivister som trakasserte minkbønder han kjente. Natten etter stod uthuset på Larssons gård i brann. På fjøsveggen hadde noen skrevet «morder».

200 kriminelle handlinger

Han er langt fra den eneste bonden i Sverige som har opplevd sterke ubehageligheter i møte med ekstreme dyrevernsaktivitser. Ifølge Göteborgs-Posten – som har gjennomført en granskning av hvordan svenske bønder møtes av denne gruppen – er det i løpet av de tre siste årene begått minst 200 kriminelle handlinger mot svenske bønder.

Hendelsene omhandler brannstiftelser, innbrudd, skadeverk, telefonterror, mishandling og grove drapstrusler.

Kartleggingen viser at både sauebønder, melkebønder, eggprodusenter og hesteeiere rammes. Ifølge avisen, har aktivistgrupper blant annet laget en egen håndbok med instruksjoner om hvordan lage brannbomber og hvordan komme unna svensk politi.

Aktivister: – Samfunnet undertrykker dyr

Slik «forsvarer» en av aktivistgruppene, Djurfront, den sivile ulydigheten:

– Grunnen til at sivil ulydighet og direkte aksjon er så viktig, er at loven aldri har vært rettferdig. Loven bør aldri brukes som målestkk for etikk og moral ettersom vårt samfunn, lovbøkene, rettsvesenet og normene undertrykker dyr, skriver Djurfront på sin Facebook-gruppe i kjølvannet av Göteborgs-Postens oppslag.

Dyrevernaktivister er det svenske bønder er mest redde for, viser en undersøkelse gjort av Lantbrukarnas Riksförbund. Derfor holder mange bønder også en lav profil. Sakenene blir gjerne henlagt av politiet.

– Kjenner ikke til slikt i Norge

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes opplyser til Aftenposten at de har merket seg hendelsene i Sverige. Bondelaget kjenner imidlertid ikke til episoder med så alvorlig karakter i Norge.