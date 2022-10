Svalbard-hvelvet betydelig styrket

Onsdag denne uka sendte en lang rekke genbanker fra Asia, Australia, Europa og Latin-Amerika i alt 45 368 frø. Denne forsendelsen er mer enn dobbelt så stor som deponeringene ved hver av de to tidligere lager-åpningene i år. Dermed er også en annen milepæl nådd: Dette er første gangen frøhvelvet har lagret mer enn 1,2 millioner frøpakker, opplyser Landbruks- og matdepartementet på sine hjemmesider.

Frø fra Irak og Uruguay

Men det stopper ikke der: To nye land har nå bidratt til det globale frøhvelvet.

– Denne uken vil de nasjonale genbankene i Irak og Uruguay gjøre sine første innskudd. Vi hilser dem velkommen, og håper å motta flere frø fra dem i årene som kommer. Og vi ser fram til at flere nasjoner vil anse frøhvelvet som en trygg lagringsplass for reservefrøene deres, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding torsdag.

Irak vil levere 418 frøpakker av både ville og dyrkede arter, deriblant hvete og ris, mens Uruguay vil deponere 1 892 frø av hvete og bygg.

Den største innskyteren blir International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), som har hovedkontor i Mexico. Denne uken vil CIMMYT ha sikringslagret 88 prosent av samlingen, etter å ha deponert 19 055 frøpakker med hvete, mais og rug i frøhvelvet.

Annonse

– Viktigere enn noen gang

Frøhvelvet, som rommer verdens største samling av frøvarianter, ble opprettet av Norge i 2008. Driften av anlegget foregår i et samarbeid mellom det norske Landbruks- og matdepartementet, NordGen (de nordiske lands regionale genbank) og Crop Trust.

– I en usikker verden med klimaendringer, tap av biologisk mangfold, med krig og naturkatastrofer, er det viktigere enn noen gang at genbanker sikringslagrer frøsamlingene sine, sier administrerende direktør Lise Lykke Steffensen i NordGen.

NordGen har støttet 85 prosent av den nordiske frøsamlingen på Svalbard.

– I vår rolle som driftsleder for Frøhvelvet bistår vi gjerne andre genbanker med å oppnå et høyere sikkerhetsnivå for også deres frø – frø som er en forutsetning for verdens fremtidige matsikkerhet, påpeker hun.