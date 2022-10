Styrker ullkontrollen

Mange av de norske sauerasene har hvite ullfeller, og fargede flekker i ullfellen blir sett på som en vesentlig kvalitetsfeil. Ved hjelp av en ny egen kode i Sauekontrollen, er det nå mulig å registrere dyr som har fargede flekker i ulla. På den måten kan man få en oversikt over hvilke dyr som har denne kvalitetsfeilen, og undersøke i hviken grad det er genetisk betinget, skriver Norsk Sau og Geit på sine hjemmesider.

Den nye registreringen kan gjøres både på lam og voksne dyr.

Annonse

Hos rasene Norsk Kvit Sau, Kvit Spæl, Dala, Rygja, Steigar, Sjeviot, Texel og Charollais skal ullfellene til dyrene være helt hvite. Værlam som stilles på kåring av disse rasene blir vraket dersom dommerne finner fargede (svarte/brune) hår eller flekker i fellen.

Grunnen er at flekker i ulla er en kvalitetsfeil som forringer ullkvaliteten og kan gjøre at felllen blir klassifisert som farget på ullstasjonen. Dette gir dårligere pris til bonden, da farget ull har et mindre bruksområde enn den hvite, og er vanskeligere å farge i en del farger.