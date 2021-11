Storfeprogram: Bedre dyrevelferd og dokumentasjon er målet

Landbruket i Norge hever fanen høyt og sier at alle dyr skal ha det bra. De aller fleste dyr har det bra, og de aller fleste bønder steller bra med dyra sine. Oppfatningen av hva som er god dyrevelferd endrer seg i takt med forskning og ny kunnskap om dyra, og forbrukernes forventninger.

Dyrevelferd er for viktig til å la handelen eller dyrevernsaktivister styre utviklingen. Næringa ønsker å ta styringa om hvordan dyrevelferdsarbeidet i landbruket skal foregå.

– Det holder ikke å bare si det. Vi må også dokumentere at dyra har det bra. Det som var grei drift for et tiår siden, er ikke nødvendigvis greit i dag. Derfor må bøndene henge med i utviklinga, og folk skal være trygge på at dyra har det bra, sier John-Erik Skjellnes Johansen.

Han er melkebonde på Helgelandskysten, og styremedlem i Norges Bondelag med dyrevelferd som ansvarsområde. Fra nyttår skal også han ha veterinærbesøk for dyrevelferdssjekk i melkeproduksjonen på gården, og det ser han fram til:

– Det blir nyttig få en visshet om at drifta er dyrevelferdsmessig bra, eller dialog og råd fra veterinær om forbedringer i drifta, sier John-Erik.

Hele bransjen står bak

Næringa har valgt dyrevelferdsprogrammer, fordi det bidrar til å sikre og hever velferden hos alle dyra. Det skal være likhetstegn mellom norsk produksjon og god dyrevelferd, slår John-Erik Johansen fast.

Dyrevelferdsprogrammene er bransjens felles standard for arbeid med dyrevelferd. Det betyr at det er felleskrav fra varemottakerne til alle som produserer mat som skal inn i deres verdikjede. Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, Tine, Tyr, Geno, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet.

En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer.

I 2013 ble det første dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling introdusert, og senere har det kommet program for alle fjørfe, og for svin. For dyreslagene som har hatt dyrevelferdsprogram en stund, ser vi en positiv utvikling. Tråputehelse hos slaktekylling og forekomst av halesår hos gris er kjente indikatorer på dyrevelferd, og vi ser en bedring på begge.

Annonse

Tar med seg gode erfaringer fra svin

Kjetil Nilsen driver gård på Randaberg i Rogaland. Som svinebonde er Kjetil godt kjent med dyrevelferdsprogram, og han ser fram til samme opplegg også for kyrne på gården.

– Det er greit å ha det dokumentert at alt er på stell. Nå har jeg dyrevelferd lenger fram i bevisstheten, sier han om erfaringene etter dyrevelferdsprogram for svin.

– Vi bønder kan lett få piggene ut når noen skal se oss i kortene, men veterinærbesøkene er mer som et diskusjonsforum, legger han til.

I snart tre år har Kjetil og andre svinebønder hatt jevnlig besøk av veterinær i grisehuset, som et ledd i dyrevelferdsprogrammet for svin. På besøket skal veterinær og bonde gå gjennom blant annet oppfølging av sjuke og skadde dyr, fôr- og vanntilgang, oppstalling og dyretetthet, og bruk av strø- og rotemateriale.

– Det kan være lett å bli blind i eget fjøs, veterinæren kommer inn med et nytt blikk. Det er greit å ha noen å diskutere med, og som kan komme med klare råd tilpassa hva som går greiest i hverdagen, sier Kjetil, og trekker fram endringer i smitteslusa som et konkret resultat etter veterinærbesøkene hos han.

Må kunne si ifra

På spørsmålet om det er behov for et dyrevelferdsprogram for storfe, er svaret fra Rogalandsbonden klart ja.

– Alle har godt av å bli sett i kortene. Det er også bedre med dyrlege enn en kollega, som tør å si ifra hvis ikke alt er på stell, sier Kjetil.

Randaberg-bonden synes prisen for besøket er i dyreste laget, men at det er greit å selv velge veterinær på Animalia.no.

– Så gjelder det bare å huske på å gjøre avtale i riktig tid. Da har vi det dokumentert at alt er greit, sier Kjetil Nilsen.