Stor interesse for skogplanting

Glommen Mjøsen Skog skal denne våren sette ut rundt 8 millioner planter. Normalt plantes mesteparten av samarbeidende entreprenører, som stort sett benytter utenlandsk arbeidskraft. Men de vedvarende koronarestriksjonene har utløst stort behov for norsk arbeidskraft denne våren.

Glommen Mjøsen la derfor ut en utlysning etter plantører, og responsen var overveldende. 300 søkere på 50 stillinger.

– Dette hadde vi ikke ventet oss. Samtidig er det svært gledelig at så mange kunne tenke seg å bidra til plante skog. Dette er jo faktisk framtidens lunger, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog i en pressemelding fredag.

Han påpeker at innreiseforbudet som følge av koronaen, har dramatiske konsekvenser for årets vårplanting. For å få alle plantene i jorda, har Glommen Mjøsen Skog oppfordret flest mulig skogeiere til å plante selv, og samtidig gått bredt ut og søkt etter norsk arbeidskraft.

– Ikke bare å sette ned ei plante

Christian Svenkerud i Glommen Mjøsen Skog har ansvaret for bemanningen. Han setter sammen lag som får tildelt hver sine geografiske områder for planting, fra Lesja og Røros i nord og helt ned til Halden i sør.

– Å plante skog, er ikke bare å sette ei plante i bakken. Det krever opplæring for å sikre at kvaliteten på arbeidet er god nok slik at planta faktisk overlever, sier skogskjøtselsansvarlig. Alle plantører vi sysselsetter gjennom Glommen Mjøsen Skog må gå gjennom kurs i planting, som må bestås før oppstart, sier Svenkerud.