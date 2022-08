Stor eksport av norsk havørn til Europa

Norge har Europas største hekkebestand av havørn. Nå er bestanden vår så livskraftig og stor at vi kan hjelpe andre land som ønsker arten tilbake i naturen.

I alt er 35 unger sendt ut denne sommeren.

– Vi har sendt 16 fugleunger til Irland og 19 til Spania, forteller Duncan Halley ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til forskning.no.

Dette er det største antallet så langt i prosjektet.

– Det har vært travelt og ekstra krevende fordi vi måtte isolere alle fuglene på grunn av risikoen for fugleinfluensa. Men alle testet negativt i Norge før eksport, sier Halley.

Fugleungene er hentet fra reir langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal. Særlig fra Frøya, Hitra og Flatanger har vi hentet mange fugleunger.

– Frøya er et av våre beste områder, sier Halley.

Årsaken er at de fleste ørnene her klekker på bakken i stedet for på klipper og i høye trær. Dermed blir fuglene enklere å få tak i, forklarer forskeren.

Det er tidkrevende å finne mulige reir. Det er fordi det må være minst to egg i reiret før de tar en unge.

– Vi har vel undersøkt omtrent 200 reir for å finne nok unger, sier Duncan Halley.

I Skottland har norske havørner virkelig fått fotfeste. 170 hekkende par er etterkommere av norske ørner. Veksten i bestanden indikerer at det vil være cirka 900 par i Skottland innen 2040.