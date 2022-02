Stjeler GPS-utstyr for millioner

For forsikringsbransjen totalt, kan man som et minimum ta togangeren.

– Der regner vi med at det dreier seg om GPS-utstyr for et sted mellom 10 og 20 millioner kroner som hvert år blir meldt stjålet fra private kunder, fra anleggsområder, byggeplasser og landbruket, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i en pressemelding torsdag.

På landbrukssiden, fikk Gjensidige i fjor meldt inn 33 saker med erstatninger for rundt fem millioner kroner. Tilsvarende tall for 2020 var 28 saker og erstatninger for rundt tre millioner kroner. Flest saker har selskapet fra Viken og Innlandet.

Store mengder info forsvinner

Vanlig innkjøpspris for en komplett GPS-enhet er mellom 300 000 og 400 000 kroner. I tillegg er det vanlig at de kriminelle knuser en rute eller bryter opp en lås for å komme seg inn i førerhuset. Stjålet og ødelagt utstyr dekkes av forsikringen, men tyveriene påfører likevel store tap.

– I tillegg til de store verdiene, forsvinner det store mengder viktig informasjon som er lagret i GPS-utstyret. Det kan være tidkrevende å legge inn data i nye enheter – spesielt hvis man ikke har tatt backup, påpeker Eklo.

Han oppfordrer til at utstyret plukkes av og lagres trygt om natten eller når arbeidsmaskinen ikke er i bruk – hvis det er mulig.

– Hvis mange arbeidsmaskiner parkeres på samme sted, kan overvåkning, vakthold eller alarmer hindre at tyvene velger å stjele fra akkurat de maskinene, sier Eklo.

Fire råd

Gjensidige har fire råd for tyverisikring:

1. Vær oppmerksom på mistenkelig aktivitet i området. Tyvene gjør seg ofte kjent før de velger hvor de skal slå til.

2. Følg med i media og snakk med naboer hvis det har vært tyveri i nærheten.

3. Gjør det vanskelig for tyvene. En etterlatt traktor på jordet er enklere å stjele fra enn en som står hjemme på gården.

4. Hvis mulig – fjern utstyr fra maskinen når den ikke er i bruk.