Sterk vekst i Norturas påskesalg

Påskemorgen slukket til en viss grad sorgen for Norges største kjøttkonsern. Norturas melder nemlig om sterkt påskesalg i år. Både salget av gamle travere og nye produkter tok av i høytiden.

Påskelam var rekord-nam

Lam til påske dreier seg 99 prosent om lammelår, og nordmenn ville ha nok av dét også denne påska. Nortura melder om rekordstort salg: I overkant av 600 tonn med fryst lammelår gikk ut i noen hektiske dager. I tillegg solgte Nortura om lag 100 tonn tint, utbeina og krydra lammesteik.

Konsernet forklarer det rekordstore salget av påskelam med at mange kjeder i årets påske ønsket å profilere seg med en gunstig pris for å lokke kunder inn i butikken.

– På grunn av bedre salg enn planlagt, gikk faktisk en del butikker tomme for lammelår. Vi prøvde å levere på etterbestillinger, men det tar tid å gjøre om frosne hele lam til lammelår. Likevel ble årets salg av påskelam rekordhøyt. Nesten 150 gram Nortura-lammelår per nordmann! skriver Nortura i en pressemelding mandag.

Kjøttkonsernet melder på enkeltområder om mer enn tre ganger så høyt salg som prognosen tilsa.

Nykommere også populære

Men oppturen stoppet ikke der. Også nye produkter viste seg å slå an i påska. Ett av dem bærer det litt uortodokse navnet «Grillribbe av nakke». Rema 1000 solgte alene 32 tonn av dette produktet til påska. I tillegg opplevde Nortura en vekst på 48 prosent i salget av bøkerøkte sommerkoteletter siden i fjor.

Pølsesalget ble også solid, med en vekst i NorgesGruppens salg på 5 prosent fra et fjorår som også var godt. Coop hadde på sin side en vekst på 17 prosent.

– Vi har vært heldige med godt vær, men dette er også et tegn på at vi har et godt lagspill i hele organisasjonen, uttaler konserndirektør Harald Bjerke for salg og marked i Nortura.