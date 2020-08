Spiste 5,3 egg per person

Ole Røhnebæk er daglig leder på Hamar Vandrerhjem Vikingskipet. Han er også veldig, veldig glad i egg. Faktisk spiser han 7–8 egg hver dag. Favoritten er speilegg.

I mars ble Norge stengt ned på grunn av korona. Brått mistet vandrerhjemmet alle bestillingene som var gjort til påsken, og alle helgene fram til sommeren.

– Vi satt alene, uten gjester, og tenkte: Hva gjør vi nå, forteller Røhnebæk.

Seks om dagen

Som den egg-elskeren han er, hadde han tidligere tenkt at det burde være mulig å gjøre mer ut av egg på vandrerhjemmet. Nå tørket han støv av denne tanken.

Et prosjekt begynte å utforme seg. Skulle de gå i motsatt retning av hotellene som nå gikk over til enkel frokost, og i stedet gasse på? Kunne egg bli signaturen til vandrerhjemmet?

De kontaktet egg-grossisten Jonas H. Meling, som også likte ideen. Han sponset prosjektet med tusenvis av gratis egg. Vandrerhjemmet bidro med å øke antall ansatte på kjøkkenet fra én til fire, for å rekke å steke alle eggene.

Prosjektet var i gang. Nå skulle eggforbruket opp! De satte seg et mål som for alle andre enn Røhnebæk må høres ekstremt hårete ut: At gjestene i snitt skulle spise seks egg om dagen.

– Vi måtte stenge buffeten vår, på grunn av korona. Det ble en gavepakke, i og med at vi kunne diktere hva folk skulle ha på tallerkenen, forteller Røhnebæk.

Kokte egg med rødbeter

Gjestene deres bestod i stor grad av entreprenører som overnattet fra mandag til torsdag. De jobbet lange og harde dager, og var sultne. De fikk ferdige danderte tallerkener.

”Standardtallerkenen” de serverte dem ble to speilegg og bacon, med kokt egg, eggerøre, agurk og tomat. I tillegg kunne de velge om de ville ha ost, skinke og mer egg.

Maten ble spist opp, forteller Røhnebæk.

Så mye egg til frokost kunne kanskje sett ensformig ut på tallerkenen, men på Hamar visste de råd. Egg ble kokt med rødbeter slik at de ble røde. På den måten ble det skapt kontrast på tallerkenen.

Siden buffeten var stengt, smurte de også nistepakker til gjestene. På det meste smurte de 500 brødskiver. Pålegget ble selvsagt i stor grad egg.

Eksklusivt og billig

Egg kan også brukes til andre ting enn frokost. Det ble laget iskaker med mandelbunn. Da trengtes det eggehviter. Plommene ble brukt i eggerøra. Vafler ble også servert flere dager i uka.

I juni spiste hver gjest i snitt 5,3 egg om dagen.

– Egg er et rart produkt. Folk føler at det er veldig eksklusivt. Men kiloprisen er lav, 25–30 kroner per kilo. Veldig mange av de andre påleggssortene betaler vi over 100 kroner kiloen for. Salami er 300 kroner per kilo. Gjennom å være raus med egg, og finne på spennende måter å bruke dem på, føles det eksklusivt, selv om varekostnaden er ok, sier Røhnebæk, som selv kaller seg både eggelsker, eggegeneral og eggolog.

Han har sett en veldig hyggelig bieffekt av eggeprosjektet:

– Mange av gjestene våre er mye på hotell. Nesten hver dag siden koronaen kom, har vi møtt spørsmål om hvorfor vi kaller oss vandrerhjem når vi serverer så god frokost og har så god service, forteller lederen på vandrerhjemmet.

Over fire egg fortsatt

Vandrerhjemmet har 59 rom og 20 leiligheter. Normalt kan det være 3–4 personer i en leilighet, men nå var det stort sett én person per leilighet, på grunn av korona.

I april til juni var de stort sett fullbooket mandag til torsdag, mens det gjerne var tomt i helgene. En rar vår, beskriver Røhnebæk.

Frokosten begynte allerede 5.15, for å rekke å servere egg til alle gjestene.

I juli sank eggforbruket noe. Det kan både komme av at stamgjestene som spiste der fire dager hver uke, kunne bli litt lei, og at det kom feriegjester uten samme behov for store mengder proteiner, tror han. Men fortsatt er snittet over fire egg per dag.

Skal videreføres

– Egg er sunt, egg er næringsrikt og egg er.god økonomi, slår Røhnebæk fast.

Selv om regelverket i Norge nå er løsnet opp mange hakk, skal det fortsatt serveres egg – mange egg – på vandrerhjemmet på Hamar.

– Vi skal videreføre eggprosjektet. Egg har fortsatt like billig kilopris. Det handler om å få til god logistikk på kjøkkenet. Jeg tror vi skal klare å holde snittet på over fire egg. I sommer har det gått mye egg til iskake. Nå når det blir mer hustrig, regner jeg med at vaffelpressa vil gå mer, sier eggelsker og daglig leder Ole Røhnebæk.