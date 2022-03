Spår enorm prisoppgang på mat

Krigen i «Europas kornkammer» raser videre, og bidrar til at råvareprisene går rett til værs. Fagfolk gir uttrykk for stor bekymring, og regner med store ringvirkninger på matprisene også i Norge framover.

– Man vil merke det i Norge ved at det blir mer kostbart. Jeg regner med en betydelig prisvekst. Vi ser det i markedet alt nå, sier professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole, Ola Grytten, til Klassekampen torsdag.

Grytten leder også inntektsutvalget for landbruket, som 1. juli – etter årets jordbruksopgjør er unnagjort – skal levere sin rapport.

Han mener det som nå skjer kan gi norske bønder høyere priser for det de produserer, men samtidig et kostnadssjokk.

Les også: Regjeringa vurderer kornlager på gårdsbruk

Rekordhøye hvetepriser

Det siste har bøndene fått allerede, all den tid det i månedsvis har vært eksplosiv vekst på praktisk talt alle de innsatsfaktorer som er nødvendige for dem. Hittil tyder ingenting på at denne veksten vil stanse opp. Som et avbøtende tiltak, ble midler fra fjorårets tilleggsavtale mellom staten og bøndene utbetalt i slutten av februar. Men disse midlene dekker som kjent kun den ekstraordinære prisveksten på gjødsel og byggevarer ut september måned. I tillegg ble midler utbetalt gjennom en egen strømpris-kompensasjonsordning for jordbruket, men strømkrisen vedvarer.

Alt i desember måtte bønder betale rundt 50 prosent mer for gjødsel enn kompensasjonen i statsbudsjettet, og siden den tid har prisveksten bare tiltatt. Landbruks- og matministeren har gått langt i å garantere tilleggsutbetalinger i løpet av 2022, men ennå er det uavklart om, hvorvidt og i tilfelle når på året det faktisk vil skje.

Annonse

Les også: Borch ga ingen avklaringer til kornbønder i krisetid

Krigen i Ukraina har skapt ytterligere uro i verdensmarkedene. I slutten av februar, da invasjonen ble påbegynt, kostet eksempelvis én skjeppe med hvete – 17,4 liter – på det høyeste 9,3 dollar i slutten av februar. Det viser tall fra Infront, som nettstedet E24 gjenga i slutten av februar. Dette var det høyeste nivået noensinne, og en økning på 20,4 prosent fram til da i 2022. Skjeppeprisen tilsvarer 8,461 norske kroner.

Soyabønner nådde i samme tidsrom det høyeste nivået siden september 2012. En skjeppe kostet på det meste 17,65 dollar, en økning på 27 prosent så langt i år, viser tall fra Infront.

Les også: SV etterlyser gjødseltiltak

Høyeste på 10-15 år

Administrerende direktør Bjørn Gjethammer i Norgesmøllene AS konstaterer rekordhøye kornpriser på det internasjonale markedet.

– Verdensmarkedet går til himmels. Det er langt over hva som har vært prisnivået de siste 10-15 åra. Jeg har aldri sett så høye priser før, sier han til Klassekampen torsdag.

Han regner med at butikkprisene vil gå opp framover, og utelukker heller ikke at enkelte land vil begynne å hamstre.