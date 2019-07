– Sp gjør dyrevernere til fiender

Sps landbrukspolitiske talsperson, Geir Pollestad, gikk tirsdag hardt ut mot det nye kjendisopprøret mot grisekjøtt.

– Dette blir som avholdsmannen som skal boikotte brennevin, sa Pollestad til Bondebladet.

Hele 12 av de 15 kjendisene som har underskrevet sitt «Griseløfte» om ikke å spise svinekjøtt i sommer, er nemlig fra før veganere eller vegetarianere. Blant disse, finner vi Kristin Gjelsvik, Hanne Sørvaag, Lillian Müller, Linne og Sine Stokke. Pollestad mener da at hele kampanjen blir å anse som parodisk og regelrett juks.

Selv vil Pollestad, som en form for «kompensasjon», ta en pølse for hver boikott. Politikeren oppfordrer folk til å gjøre som ham selv: Fyre på grillen, og slenge på plenty med pølser og koteletter som «et bidrag til å utvikle dyrevelferden». Kampanjen, derimot, mener han ikke vil bidra til å styrke velferden til verken dyr eller bonde – snarere tvert imot.

MDG: – Langt over grensa, Pollestad!

Nå får han svar på tiltale fra den ene politikeren som har underskrevet på oppropet: MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm.

– Vi har stortingspolitikere i dette landet som gjør narr av dyrevernere. Stortingspolitiker Geir Pollestad latterliggjør dem som står for noe. Det er langt over grensa, og bidrar til en polarisert debatt. Hans utspill viser at det snart er lokalvalg, og viser dessuten hvor ekstremt lite mottakelig Sp er. Partiet lever i en illusjon der Sp er de eneste som bryr seg om norsk landbruk og norsk selvforsyning, sier Bastholm til Bondebladet – og fortsetter:

– Sp, som har et veldig fotfeste i landbruks-Norge, gjør dyrevernere til fiender. Men mange dyrevernere jobber ikke for å få slutt på dyrehold. Snarere ønsker de høyere krav. Den type arbeid som Dyrevernalliansen har gjort, har ført til endringer og bedringer av produksjoner – som mange bønder i dag applauderer.

Bastholm forteller at hun for egen del ikke har spist kjøtt siden hun var 12 år. MDGs ene stortingsrepresentant er nå 33 år. Mange av de andre som har underskrevet på oppropet spiser kjøtt til vanlig, påpeker hun. Tirsdag hadde nærmere 1000 personer underskrevet. Kjendisene utgjør med andre ord bare noen få av dem som stiller seg bak oppropet.

Spisse fronter

Når Bondebladet konfronterer Pollestad med MDGs kritikk, står Pollestad fortsatt fast ved sine utspill:

– Mange dyrevernernsgrupper er en trussel mot landbruket. Vi vet nå at de har fått med seg regjeringspartiene på å avvikle pelsdyrnæringen. Jeg frykter at det ikke stopper der. Jeg latterliggjør ingen, men påpeker at aksjonen er latterlig. Og når noen gjør noe så latterlig, så forstår jeg om de føler seg latterliggjort, skriver han i en epost til Bondebladet.

Han føyer til: – Det er freidig å påstå at jeg bidrar til polarisering fra noen som har startet en boikottaksjon for å ramme alle svinebønder i landet økonomisk for at noen har brutt regelverket. Denne typen kollektiv straff kan jeg forstå at realitykjendiser tyr til, men å oppleve at en stortingspolitiker som Bastholm gjør det, er mer overraskende. Denne boikottaksjonen vil kunne gå ut over dyrevelferden ved at den svekker bondens økonomi. Det burde Bastholm bekymre seg for i stedet for å spille offer, skriver Pollestad.

– Også forbrukerne må ta ansvar

Bastholms motivasjon for å bli med på opprøret handler om to ting: Forbrukermakt og ønske om systemendring.

– Jeg signerte fordi jeg synes det er viktig å vise at også vi forbrukere må ta ansvar og etterspørre mer dyrevelferd i landbruket, dersom det er det vi forventer. For meg var det en selvfølge å signere på et opprop for bedre dyrevelferd. Det viktigste er å skape oppmerksomhet om at forbrukermakta betyr noe, sier hun til Bondebladet.

Det Bastholm ønsker, er en systemendring, med mindre volum- og effektivitetsjag, noe hun mener vil bidra til at dyrevelferden styrkes. Politikerne må stole på at forbrukerne er villige til å betaler mer for produkter fra blant annet svin, påpeker hun.

– En del bønder og andre er av den oppfatning at grupperinger som egentlig vil all norsk husdyrproduksjon til livs, i økende grad får sette agendaen og definere hva som er de faktiske forhold i norsk matproduksjon. Hva mener du om det?

– Jeg er ikke enig, men jeg ser nyansene. Dyrevern-Norge består av mange organisasjoner og enkeltpersoner, og de har ulike ståsted. Selv jeg som er med på å foreslå økninger i overføringene til landbruket, blir beskyldt for å legge ned norsk dyrehold – selv om det i vårt partiprogram står det motsatte. Men mange bønder har nok over lang tid kjent seg presset, og det gjør at de ikke lenger ser forskjell på dem som utfordrer dagens matproduksjon. Det er jo bra for norsk landbruk at byene også er full av folk som har et sterkt engasjement for matproduksjon, sier MDGs ene stortingsrepresentant.

Aktivist-organisasjon bak kampanjen

Det er dyrevernsorganisasjonen Nettverk for dyrs frihet som står bak opprøret mot grisekjøtt. På deres egne hjemmesider, gjøres det klart hvilke arbeidsmetoder som prioriteres:

«Nettverk for dyrs frihet ble opprettet i 2007, etter et ønske fra dyrevernere om å arbeide effektivt innenfor en organisasjonsform som prioriterer aktivisme. Vi vil ikke bruke tid på byråkrati og administrasjon, men heller på handlingsrettede dyrevernprosjekter.»

Om at brorparten av kjendisene fra før er veganere eller vegetarianere, har Tor Malnes Grobstok i Nettverk for dyrs frihet følgende kommentar:

– Selv om de har tatt et valg tidligere, så var de ikke klar over at det var så ille. Vårt hovedpoeng er at de tar veldig sterkt avstand fra svineproduksjon og reagerer kraftig på det som kommer frem i dokumentaren (NRK Brennpunkts «Griseindustriens hemmeligheter», journ.anm.), sier Grobstok til NRK.