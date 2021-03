Smittekilden til salmonellautbrudd identifisert

Kilden til et pågående Salmonellautbrudd er nå identifisert, og kan spores tilbake til et parti med importert kjøtt, skriver Veterinærinstituttet.

Folkehelseintuttet har tidligere meldt at flere personer har fått bekreftet smitte og at det er flere tilfeller med mistanke om smitte. Tilfellene er geografisk spredt over store deler av Norge.

Annonse

Mattilsynet melder nå at kilden for salmonellasmitten identifisert, og kan knyttes til et parti storfekjøtt importert fra Tyskland. Bakgrunnen for dette undersøkelser som Veterinærinstituttet gjorde av salmonella-positiv prøve fra Prima Jæren. Den aktuelle prøven ble tatt i slutten av januar i år. Det var selskapet selv som tok prøven.

Veterinærinstituttet identifiserte salmonellabakterien gjennom helgenomsekvensering. Folkehelseintuttet har gjennomført samme analyse på prøver fra smittede personer I Norge. De fant ut at det bakteriene er identiske og må stamme fra samme kilde.