Småviltjakta er i gang

Da er det jaktstart på blant annet rype- og skogsfugl. Interessen for denne jakta er også økende: Totalt var 83 500 jegere på småviltjakt sist jaktår. Det er en oppgang på 6,6 prosent fra sist år, melder NJFF på sine hjemmesider.

Vi feller flest ryper

Rypejakta omtales ofte som folkejakta i Norge. Det er fordi ikke noe annet vilt felles i et så stort antall. Totalt ble 176 500 ryper felt i løpet av jaktåret 2020/2021. Det er en oppgang på 18,2 prosent fra året før, viser ny statistikk fra SSB.

De felte rypene fordeler seg på 126 800 liryper og 49 700 fjellryper. Det er betydelig færre enn for 20 år siden. NJFF påpeker at nedgangen blant annet har sammenheng med rettighetshavere og rypejegeres holdning til uttak, innførsel av kvotebegrensinger per jeger og lokalt kanskje også svakere bestander.

Tall fra SSB viser at utbyttet av orrfugl og storfugl gikk opp også i fjor, sammenlignet med fjoråret. På landsbasis ble til sammen 9 490 storfugl og 18 180 orrfugl skutt. Det er en oppgang på henholdsvis 41,6 prosent og 30,4 prosent.

Slik blir rypejakta

NJFF melder at rypehøsten ser lovende ut i Sør-Norge, men at det som vanlig er variasjoner. Årets rype-rapport kan du lese her.

Småviltjakta omfatter imidlertid mer enn bare rypejakta. På resten av småviltjakta er tilgangen ofte god for jegeren, prisen lav og sesongen lang. I "den frie jakta" på hav og fjord er jakta til og med gratis! frister NJFF.

Etter rype, er ringdue den småviltarten det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 33 660 ringduer. Det er en oppgang på 3,8 prosent fra året før. ​ Det ble også felt 13 160 grågjess og 9 890 stokkender, samt 14 730 harer, 21 720 rev og mye annet jaktbart vilt.

