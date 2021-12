Smågriser på Vormsund vokser godt på gjær fra grantrær

Kraftfôret smågrisene på Vormsund har spist er helt fritt for soyamjøl. Gjær dyrket på sukker fra norske grantrær er en proteinrik og bærekraftig erstatning for importerte fôringredienser, skriver Felleskjøpet.

Tett samarbeid mellom forskning og industri har gjort det mulig å ta gjærteknologien fra laboratorieforsøk til oppskalering under industrielle forhold – og med gode resultater.

– Dette prosjektet viser at vi kan få til svært gode løsninger med tilgang på kortreiste, bærekraftige råvarer med høyt proteininnhold, sier produktutvikler Anne Stine Ekker i Felleskjøpet Fôrutvikling.

– Vokser godt

Innovasjonsprosjektet på Vormsund utføres av Foods of Norway, senter for forskningsbasert innovasjon ved NMBU. Felleskjøpet Fôrutvikling er med som en av partnerne bak forskningsmiljøet. Professor Margareth Øverland er leder for senteret.

– Gjær som høyverdig proteinkilde er noe vi i Foods of Norway har jobbet mot i flere år, og nå begynner vi å se resultater. Vi har sett at grisene som får gjær i fôret vokser godt og de har god tarmhelse og mindre diaré, noe som er spesielt viktig i den sårbare fasen de er i etter avvenning fra mor. Nå får vi testet ut det nye fôret på smågris på Vormsund, noe som vil gi oss verdifull informasjon om hvordan det påvirker dyrenes vekst og helse, sier Øverland.

Nye testrunder i januar

Smågrisene på Vormsund har forsynt seg godt av kraftfôret laget med protein fra grantrær. Da første runde av forsøket var ferdig i starten av desember viste foreløpige resultat at smågrisene lå tett opp til i vekt i forhold til griser som spiste det normale kraftfôret.

– Her der det snakk om små justeringer i sammensetningen som kan gi enda bedre resultater i neste testrunde, sier Anne Stine Ekker.

På andre siden av veggen i grisefjøset på Vormsund er nye kull smågriser født. Fra begynnelsen av januar skal de fortsette testforsøkene med det granbaserte kraftfôret.

1600 kilo gjær

Foods of Norway nådde en viktig milepæl tidligere i år – en vellykket produksjon av 1600 kilo gjær produsert av sukker fra norske grantrær. Produksjonen var en felles prosjekt med Lallemand Animal Nutrition, Borregaard og NMBU.

Sukkeret ble produsert av bioraffineringsselskapet Borregaard, og deretter brukt til å dyrke gjær ved Lallemands fabrikk i Estland. Råvarene ble dermed deretter sendt til Felleskjøpet, som har produsert fôret i Trondheim.

– I Foods of Norway følger vi verdikjeden fra grantre til ferdig kjøtt- og fiskeprodukt, blant annet hvordan de alternative fôringrediensene påvirker dyrenes vekst, helse og produktkvalitet. Storskalaforsøk som dette vil også gi oss muligheten til å se på kostnader og potensiale for kommersiell produksjon. Hele verden følger med på det vi nå gjør i Norge, sier Margareth Øverland.