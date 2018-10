Slik vil Ap klimatilpasse norsk landbruk

– Flom tok i fjøs i høst, og tørken ødela avlinger med verdier for flere milliarder kroner i sommer. Tryggheten for folk og den norske maten må bli bedre i møte med de uforutsigbare klimaendringene, fastslår Aps landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding onsdag.

Ap: – Det haster

I dag fremmer Ap i Stortinget krav om at regjeringen allerede våren 2019 legger fram en handlingsplan for klimatilpasning av det norske jordbruket.

– Det haster med å gjennomføre konkrete forbedringer for styrke sikkerheten for maten, øke verdiskapinga på fornybare norske naturressurser og forbedre framtida for mange tusen arbeidsplasser i landet vårt, poengterer Sandtrøen.

Været blir bare mer og mer ekstremt, også her hjemme. I sommer rammet ekstrem tørke landbruket i praktisk talt hele Sør-Norge, med enorme konsekvenser for næringa. I fjor var det ekstreme flomtilstander mange steder.

Tidligere i høst forklarte klimaforsker Carlo Aall at været som vi forventet skulle komme i år 2080, allerede har kommet.

Her er Aps ønskede tiltak

I Stortinget i dag legger Sandtrøen fram et representantforslag om klimatilpasning av jordbruket for trygg matproduksjon på norske ressurser. Partiet fremmer her forslag om en lang rekke konkrete tiltak for klimatilpasning. Blant disse er:

Annonse

* Utarbeide en konkret plan for utvidelse av dagens såkornlager, samt nyetablering av lager for grasfrø.

* Den norske kornproduksjonen må økes, og beredskapen styrkes med tørking og lagring av korn på de enkelte brukene.

* Virkemidler for drenering, profilering av jord og utvidelse av vannløp må forsterkes, og gjøres mer forutsigbare.

* En konkret plan for å forsterket norsk fôrutvikling.

Finansieringen skal ifølge Sandtrøen skje som et spleiselag mellom stat og bonde.

I et intervju med Nationen onsdag, påpeker Ap-leder Jonas Gahr Støre at vi må bekjempe klimaendringene, men også tilpasse oss dem.

– Denne sommeren og høsten viser utfordringene både med mangel på vann, og for mye vann. Hoksrud er for passiv i møte med dette. Vi fremmer forslaget for å få større fart i dette nødvendige arbeidet, sier Støre til avisen.

Han påpeker også at økt matproduksjon i Norge er en erkjennelse av at vi skal tenke beredskap, forutsigbarhet og sikkerhet.