Slik skal flere bønder kunne satse på biogassanlegg

I 2009 satte regjeringen et mål om at 30 prosent av gjødselressursene skulle utnyttes i biogassproduksjon i Norge innen 2020. 11 år seinere er status 1 prosent. Dét vil en sammensatt arbeidsgruppe gjøre noe med.

Gruppa består av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, ENOVA, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet, og er ledet av Landbruksdirektoratet.

I en ny rapport, legger gruppa fram en rekke anbefalinger til tiltak for å sette fart på biogassatsingen. Her er noen av dem:

* Maksimal tilskuddssats for støtte til investering i gårdsanlegg (Innovasjon Norge) løftes fra dagens nivå til 50 prosent. I tillegg skal programmets samlede rammer økes for å kunne imøtekomme økende antall søknader om tilskudd til investeringer.

* Når søknader om Enova-tilskudd til investering i produksjonsanlegg for Biogass skal vurderes, skal ett av kriteriene være klimanytte ved bruk av ulike råstoff i biogassproduksjonen.

* Opprettholde dagens tilskudd fra Innovasjon Norge til bioøkonomiprosjekter.

* Endringer i hvordan tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg innrettes. Blant endringspunktene er å øke tilskuddssatsen til "et nivå som gjør husdyrgjødsel som substrat attraktivt og dermed bidrar til å redusere økonomiske barrierer" for behandling av husdyrgjødsel i biogassanlegg.

I dag er det mange barrierer for en økt satsing, erkjenner gruppa. Noen av de viktigste – slik arbeidsgruppa ser det – er høye transportkostnader, begrenet mottaks- og oppgraderingskapasitet, utfordringer med lønnsom avsetning av biogass og biorest, samt betydelige investeringskostnader.

Anbefalingene i den nye rapporten skal legges fram til vårens jordbruksoppgjør, opplyser Landbruksdirektoratet.