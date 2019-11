– Jeg er samvirke-menneske, og min terskel for å gå ut av samvirket – Nortura – er høy. Men jeg kjenner på frustrasjonen. Er Nortura interessert i å ha meg som leverandør? Slik det er nå, blir lojaliteten borte. Det er farlig, sier nestleder Randi Valde i Sel og Vågå Bondelag til Bondebladet.

– Spill på lag med leverandørene

Hun erkjenner at økonomisk hardt pressede Nortura er nødt til å snu på alle steiner og lete med lupe for å, som hun sier, komme seg over vannoverflaten igjen. Men Valde er opptatt av hvordan Norges desidert største kjøttkonsern gjør nettopp dét.

– Nortura må spille på lag med sine leverandører. Hvis ikke, blir de fortsatt tapere. Nortura må også spille mer på direkte salg av egne produkter, ut til forbruker. Det skulle ikke være så vanskelig, påpeker nestlederen.

Også for henne, kom det som en bombe da hun først fikk vite at Norturas slakteri på Otta nok en gang er nedleggingstruet. Også i 2014 og 2008 ble anlegget, med 80 lokale arbeidsplasser, vurdert nedlagt. Skulle så skje, frykter hun i likhet med de ansatte, ledelsen, ordføreren og mange i lokalbefolkningen en rekke negative ringvirkninger også ut over tap av mange lokale arbeidsplasser.

Frykten hos mange er en total omlegging av hele landbruksstrukturen i Gudbrandsdalen, i klart negativ forstand. Blant de forventede vingvirkningene, er stort leveransefrafall for Nortura, færre bønder i distriktet, omdømme- og salgssvikt for Nortura og dårligere dyrevelferd gjennom lengre dyretransport. Skulle Otta-anlegget bli lagt ned, vil slakteriet på Rudshøgda være det nærmeste. Det er om lag 15 mil mellom de to anleggene.

Frykter for dyrevelferden

– Hva er du selv mest bekymra for?

– Jeg tenker selvsagt på dyrevelferden, på de store dyra som skal stå i bil i mange timer før de blir slakta. Sau og gris er nå én ting, men en stor ku som skal stå i en bil i timesvis før slakting, er ingen fordel. Det er heller ikke miljøvennlig å transportere dyr over alle hauger, sier nestlederen.

Øyeåpner?

Hun ser også utredningen av Otta-slakteriet i lys av samfunnsutviklingen for øvrig, med mange reformer og storstilt sentralisering på mange områder.

– Det er et tegn i tiden at alt skal sentraliseres og nedlegges i distriktene. Vi ser en helt tydelig frustrasjon nå – over alt skal det legges ned. Dette engasjerer folk, og da langt ut over landbruket. Men jeg tror folk nå får øynene opp for at det er viktig å handle varer produsert gjennom Nortura. Det er viktig at folk ikke bare ser på pris. Gå for norske varer! oppfordrer Valde.