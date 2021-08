Slakteri fikk 70 000 kr i bot

Danish Crown har fått en bot på 70 000 kroner for uforsvarlig behandling av dyr.

Feilen på et av Danish Crowns slakterier, handlet om at en gris kom i et skoldekar før den var avlivet. Grisen var bedøvet med en boltpistol, men den reelle avlivingen skjer først når dyret får gjennomskåret hovedpulsåren og dyret så blør til døde.

I dette tilfellet, ifølge påtalemyndighetene, var ikke hovedpulsåren skåret over før dyret kom i skoldekaret, skriver Ekstrabladet.

Forseelsen betegnes som grov og uforsvarlig behandling av dyr, og størrelsen på boten for slikt starter i Danmark på 20 000 kroner. Ettersom det er sjette gang dette forholdet har skjedd på et Danish Crown-slakteri, vurderte dommer og anklager at boten denne gang skulle være på 70 000 kroner.

Danish Crown erkjenner feilen. For dem, handler det om å betale boten og forbedre prosessen for å sikre at det ikke skjer igen.

– Det eneste vi kan gjøre, er, er å være i kontinuerlig kontakt med våre medarbeidere, og sikre oss at dette ikke skjer igjen, sier pressesjef Jens Hansen i Danish Crown til Ekstrabladet.

Det er Syd- og Sønderjyllands Politi som har ført saken.

