Skrantesjuk elg hadde flere plager

Den sjuke elgkua ble observert i Flesberg i Buskerud. Etter felling ble det tatt prøver av dyret, som nå har fått påvist skrantesjuke, skriver Veterinærinstituttet.

Undersøkelsene så langt viser at dette er samme type CWD som hos de tre andre elgene som har fått påvist sjukdommen, to elgkyr fra Selbu og ei elgku fra Lierne.

Det var lite prioner i hjernen hos denne elgkua, og trolig var den avvikende atferden et resultat av annen sykdom, mener instituttet.

Annonse

Kreft i neshula

Ved obduksjon ble det påvist silbenstumor, kreft i bakre del av nesehula, som hadde vokst inn i hjernen. Denne formen for kreft forekommer hos eldre elgkyr.

I tillegg hadde det uheldige dyret fått høyre hofte ut av ledd, noe som også må forventes å ha påvirket atferden.

– Viktig med dokumentasjon

– Funn hos denne elgkua viser at, særlig gamle, dyr kan ha flere helseutfordringer, og at atferdsendringer kan ha mer enn én årsak. Det er derfor viktig å dokumentere dyr ved bilder, og aller helst video, som sendes til oss parallelt med at prøver sendes inn. Dette er spesielt viktig ved atferdsendringer, da slik video av dyret i livet vil gi ekstra og verdifull informasjon sammen med obduksjon av dyret, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.