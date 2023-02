Skogeierforbundet ber regjeringa avvise EU-forslag

De foreslåtte bærekraft-kriteriene har møtt kraftig motstand fra skognæringa både nedover i Europa og her hjemme.

Kritikerne mener kriteriene ikke tar hensyn verken til nasjonal lovgivning, lokale forhold, det arbeidet næringa alt gjør for å ta vare på blant annet biologisk mangfold, eller at det er store variasjoner i skogtyper mellom landene.

Ber regjeringa ta grep

Kriteriene er utarbeidet av en gruppe kalt «Plattformen for bærekraftig finans». Innad i gruppa har det vært stor uenighet om skogforslaget i en rapport som skal videre til behandling i EU-kommisjonen.

Ifølge Norges Skogeierforbund, har arbeidet i gruppa vært «svært krevende og preget av dyp splittelse».

Også fem anerkjente skogforskere deltok. Fire av disse var tydelige på at flertallets kriterier ikke var vitenskapelig basert, og hadde slagside. Disse fire ba om «en fundamental endring», men det skal i liten grad ha blitt fulgt opp.

Dette framgår av et brev forbundet sendte 10. februar til regjeringa ved tre statsråder: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Beskjeden til de tre er klar:

«Norges Skogeierforbund ber regjeringen om å avvise Plattformens forslag til kriterier for skogbruk og biologisk mangfold (1.4 Forestry and Logging), og be om at nye kriterier blir utarbeidet», heter det i brevet.

– Regjeringa kan si at kriteriene ikke er bra nok, og at EU må jobbe videre med dem. Regjeringa kan si: Kom opp med noe nytt. For Norge, er det lurt å samarbeide med Sverige, Finland og andre skogrike land i Europa som nå er bekymra, sier Ellen Alfsen i Skogeierforbundet til Bondebladet.

Frykter halvert hogst

Skogbruk er i utgangspunktet ikke en del av EØS-avtalen, og et allerede EU-vedtatt (og vedtatt av Stortinget) overordna lovverk for bærekraftig finans retter seg mot nettopp finansnæringa. Det trådte i kraft fra nyttår. Samtidig er det innenfor samme lovverk foreslått detaljerte kriterier for skogbruket.

I forslaget må en rekke kriterier være oppfylt for at næringa skal anses som bærekraftig. Blant annet er dette knyttet til biologisk mangfold, klimatilpasning og klimakutt. Forslaget setter også opp tre kategorier for skogbehandling, og innen alle tre er det blant annet et krav om å sette av arealer på skogeiendommen.

Annonse

Da skal det ikke hogges i disse områdene til kommersielle formål.

«Foreløpige estimater tyder på at forslaget kan bety en halvering av hogsten, og med det tilgangen på fornybart råstoff», skriver Skogeierforbundet.

– Hvor framgår dette?

– Det har vært diskusjoner internt i skogsamvirkene. Det er ikke veldig grundige analyser som ligger bak disse estimatene, men vi skriver dette med bakgrunn i en førstehåndsbetraktning fra dem som driver ute i tømmermarkedet. EU ønsker å sette tak på hvor store hogstfeltene kan være (10 dekar for løvtrær og 30 dekar for bartrær, journ.anm.), med minimum 100 meter mellom hvert hogstfelt. Man får da et rutenett hvor man kan hogge litt her, gå 100 meter og så hogge litt et annet sted. Det går ikke, påpeker Alfsen.

Drift uten bærekraft-stempel?

Bakteppet for det hele er at EU i 2020 la fram The European Green Deal – EUs grønne giv. Dette er en vekststrategi for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050.

Skogeierforbundet mener regjeringa nå må bruke sitt handlingsrom til å stå opp mot de foreslåtte kriteriene. Om/når disse først vedtas i EU, mener hun også Norge i praksis vil være bundet til masta:

– Da har vi ikke noe handlingsrom. Vi kan drive som før, men vil ikke kunne drive med bærekraft-stempel. Og det mener vi er håpløst, siden vi alt driver bærekraftig skogbruk. Vi setter av mange områder til vern. Skognæringa skal ta vare på biologisk mangfold, men EU tenker at det bare er ved ikke-bruk man kan gjøre dette. Ta hakkespetten som eksempel: For noen år siden var det fire sorter hakkespett på rødlista. Nå er det ingen, påpeker Alfsen.

Les også: Vi trenger en felles plan for ny energi og skogbruk

Internasjonal kritikk

CEPF – Confederation of European Forest Owners – er kritisk både til prosessen og de foreslåtte kriteriene. I en pressemelding på tampen av fjoråret forventer CEPF at EU-kommisjonen vurderer «en mer praktisk tilnærming»:

«Kriteriene slik de nå står, presenterer kategorier for skoghåndtering som står i strid med dagens skoghåndteringspraksiser. Konseptene, definisjonene og kriteriene er ikke mulig å gjennomføre. I tillegg er det gjort en utilstrekkelig vurdering av relevante lokale forhold. Dette kan bremse arbeidet med å oppnå reelt biomangfold og bevaring av økosystemer» (vår oversettelse).